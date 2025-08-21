“Agua, agua, agua, esta es la agenda de prioridades de la frontera México-Estados Unidos”, dice John Beckham, director general del NADBank

Agua, agua y agua. La agenda de la reunión anual del NADbank está dominada por el agua, así lo explica John Beckham, director general del banco de desarrollo: Es la cuestión más relevante para la zona fronteriza, los retos incluyen depender menos del abasto de las principales fuentes, los Ríos Bravo y Colorado; reutilizar el agua que usa la industria; eficientar el consumo del sector agrícola; mejorar el desempeño de los organismos públicos y la infraestructura pública del agua en municipios, en todo eso estamos explica Beckham.

Más allá del agua, uno de los asuntos más relevantes está relacionado con los cruces fronterizos: mejorarlos es clave para hacer más eficiente el comercio binacional de productos lícitos. Así lo explica Beckham: una parte de esa mejora tiene que ver con la modernización del transporte, que serviría para mejorar la calidad del aire, uno de los problemas más agudos en la frontera.

Un tercer tema de prioridades, para el Nadbank es el desarrollo del capital humano en los gobiernos locales, “los bancos de desarrollo tenemos que hacer mucho más que prestar dinero”, explica el principal ejecutivo del NADbank. Un factor clave es la capacitación de las personas que trabajan en los temas que más impacto tienen, por ejemplo organismos de agua en ambos lados de la frontera.

La edición 2025 del Summit del NADbank se da en el contexto del cambio de Presidencias en México y Estados Unidos, “hay mucha incertidumbre, pero nosotros hemos recibido señales muy claras de apoyo de estos gobiernos. Para nosotros es importante haber recibido recientemente aportaciones de los dos países. En el caso de México fueron 42 millones de dólares y de parte de Estados Unidos, 49 millones”, explica John Beckham. El banco otorga financiamiento a 328 proyectos de infraestructura ambiental por un monto de 4,196 millones de dólares. Este financiamiento tienen que ver con inversiones totales que ascienden a 12,304 millones de dólares.

Algunos de los ejemplos de las acciones de financiamiento son las mejoras al sistema de alcantarillado de Ciudad Juárez; la ampliación de los sistemas de alcantarillado y saneamiento de Nuevo Laredo y la ampliación del Puerto de entrada terrestre en Anzaldúas en Mission, Texas.

“La frontera sí funciona, en los últimos años hemos avanzado mucho como región”, dice el director de esta institución binacional que nació como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la década de los noventa “Sí funciona. Es importante decirlo en estos momentos en que se están redefiniendo muchas cosas, en la relación binacional. Los que trabajamos en instituciones de la frontera tenemos algunas cosas que aportar al diálogo binacional, que por supuesto es mucho más amplio... en el Nadbank hemos aprendido que se trata de trabajar en una visión compartida para hacer una agenda que debe tener respaldo político y financiero. Con esta fórmula se puede lograr mucho”.

El NADBank Summit se realizará el 28 y 29 de agosto en San Antonio. Está confirmada la participación de Diana Alarcón, directiva del Banco Mundial; Víctor Manuel Villalobos, ex Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México; Tony González, representante de Estados Unidos, por el Distrito 23 de Texas; Abraham Zamora, presidente en México de Sempra Energy y Alejandra Vázquez Langle, Directora global de sustentabilidad de Grupo Bimbo.