Abre Tere Jiménez posibilidades de atraer al estado nuevas inversiones de Canadá, en el sector automotriz

Al continuar con su visita de trabajo por Canadá, la gobernadora Tere Jiménez abrió posibilidades de atraer a Aguascalientes nuevas inversiones en la fabricación de autopartes, gracias a su posición como capital de la industria automotriz en México y líder en innovación, competitividad y consolidación de cadenas de valor.

Durante un encuentro con directivos de la empresa Martinrea, dedicada a la producción de estructuras y sistemas de propulsión para vehículos, Tere Jiménez analizó con ellos la posibilidad de desarrollar algunos proyectos de inversión y colaboración en Aguascalientes. La gobernadora les habló sobre las ventajas competitivas que ofrece el estado como un punto logístico clave para la industria automotriz en todo el continente.

Foto: Cortesía Gobierno de Aguascalientes.

Posteriormente, la gobernadora se reunió con directivos de Scotiabank, uno de los bancos más importantes de Canadá, con más de 25 millones de clientes en todo el mundo; en el encuentro exploraron algunas posibilidades de financiamiento para el sector empresarial de Aguascalientes.

Como parte de su agenda de trabajo, Tere Jiménez también dialogó con IB Nicholas, director general, tesorero y miembro interino del Consejo Directivo del Food Terminal Board de Toronto, el mayor centro mayorista de frutas y verduras de Canadá y uno de los más grandes del mundo, para revisar oportunidades de colaboración que fortalezcan la presencia de los productos agroalimentarios de Aguascalientes en el mercado canadiense.

Foto: Cortesía Gobierno de Aguascalientes

Ahí hizo un recorrido por el Food Terminal Board de Toronto, donde conoció sus procesos de operación, logística y manejo de productos frescos, a fin de identificar oportunidades para la comercialización de productos de Aguascalientes en el mercado canadiense y, con ello, ampliar su distribución y competitividad a nivel internacional.

Foto: Cortesía Gobierno de Aguascalientes.

Como cierre de su visita por Canadá, la gobernadora se reunió con Porfirio Thierry Muñoz Ledo, cónsul general de México en Toronto, con quien dialogó sobre la importancia de fortalecer e impulsar las relaciones económicas, comerciales y de hermanamiento entre ambos países.