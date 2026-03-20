Abaten a 11 y capturan a hija del Mayo

El Gabinete de Seguridad informó sobre un operativo en Sinaloa que derivó en la detención de un presunto integrante de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa, así como en la localización, detención y posterior liberación de una mujer identificada únicamente como hija de un líder criminal.

Aunque la comunicación oficial no se mencionó la identidad de la persona, aunque transcendió que se trataría de Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael el Mayo Zambada.

Según el comunicado, la mujer detenida no contaba con vínculos con actividades ilícitas ni órdenes de aprehensión en su contra. Por ello, fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos legales.

Como parte de la continuidad del operativo, fuerzas federales ubicaron otro inmueble en el que fueron agredidas por presuntos integrantes de la misma célula criminal, por lo que repelieron el ataque. De manera preliminar, 11 presuntos agresores perdieron la vida y se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico.

Información adicional indica que la detención del presunto integrante —identificado como Omar Oswaldo Torres Cabada, alias el Patas— ocurrió en la localidad de Valle Escondido, en Culiacán.

La hija mencionada del capo es por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), junto con otros familiares, como parte de la estructura financiera del grupo encabezado por el Mayo.