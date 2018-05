Margarita Zavala retiró su candidatura presidencial por la vía independiente al argumentar una inequidad frente a los partidos políticos.

“Quiero dejar claro que no declinó a favor de ningún candidato”, indicó.

En un video difundido en redes sociales, dijo que enfrentó diversos obstáculos para obtener su candidatura y reiteró una inequidad, por ejemplo, en los spots publicitarios frente a sus contrincantes.

“He tomado la difícil decisión de retirarme de la contienda para dejar en libertad a quienes generosamente me han brindado su apoyo, para que puedan decidir libremente dentro de las opciones probables. Reconozco que no hay posibilidad de ganar la elección”, mencionó.

Dijo que los votos son de los ciudadanos, no de los líderes ni mucho menos de los partidos políticos; además, señaló que no ha negociado nada con ningún personaje político y que no estuvo en la contienda por cargos o por posiciones de poder, sino para hacer lo mejor para México.

De acuerdo con el equipo de campaña de Zavala, su representante ante el INE, Fernanda Caso, oficializará hoy la renuncia.

Quién pierde y quién se beneficia

La renuncia beneficia a la derecha mexicana, en particular al candidato Ricardo Anaya y golpea la imagen de las candidaturas independientes, coincidieron especialistas consultados por este medio.

El experto en teoría social, opinión pública y comportamiento electoral de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Nicolás Loza Otero, explicó que el tipo de seguidor de Zavala Gómez del Campo es el perfil del votante tradicional del PAN.

Mencionó que aunque el candidato de la alianza Todos por México, José Antonio Meade, es un candidato parecido a los simpatizantes del albiazul, el abanderado de Por México al Frente (PAN, PRD y MC), Ricardo Anaya, está en las filas de Acción Nacional, por lo que prevé que será él quien se beneficie en mayor medida con esta renuncia.

“Ni los partidos, mucho menos los candidatos tienen la capacidad de decirle a sus seguidores, una vez que ellos declinan, por quién (deben) votar. Ésa es una fantasía normalmente de los propios políticos”, opinó el investigador de Flacso.

Loza dijo que habrá que esperar si existen acuerdos entre candidatos que se hagan públicos. Expresó que la convocatoria que tiene Margarita Zavala no puede despreciarse, pese a que rondaba en 3% de las preferencias. “Eso la hace una política poderosa”, más en un escenario donde existe una brecha corta entre Anaya y el candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, Francisco Javier Jiménez Ruiz, académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, consideró que la figura de candidato independiente es la que más pierde por el retiro de Zavala.

“Competir a la Presidencia de la República por la vía independiente debe constituirse en una labor de suprema importancia; es una labor a largo plazo (...) Sin embargo, su presencia ya es un hecho histórico que avanza a favor de candidaturas diferentes a los partidos políticos (...) Claudicar (...) es una especie de traición a la figura”, consideró el experto.

Por el contrario, prosiguió, es la derecha quien se beneficia, en particular Anaya, quien se ve fortalecido frente a Meade que, de acuerdo con encuestas, está cada vez más lejos de la victoria del 1 de julio.

El catedrático del ITAM, Horacio Vives Segl, señaló que la expanista realizó un esfuerzo muy importante con ciudadanos para conseguir la candidatura independiente. Sin embargo, durante el transcurso de la campaña no “desplegó ser una opción competitiva”.

“Es una decisión responsable dejar en libertad a sus seguidores, la mayoría panista, para ver por quién van a votar. A 45 días de la jornada electoral parece que se está perfilando a López Obrador contra alguien que pueda capitalizar el voto contra él (...) muchos de su equipo (de Zavala) son simpatizantes del PAN y eventualmente el Frente (PAN, PRD y MC) pudiera canalizar algo del apoyo tras su renuncia”, señaló.

Vives Segl indicó que los “guiños” que ha lanzado Anaya Cortés, para que puedan trabajar en equipo, podrán resultar productivos para que puedan hacer algún tipo de acuerdo.