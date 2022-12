Zacatecas, muestra de descomposición del tejido social

La creciente violencia en Zacatecas es un fenómeno que más allá de ser resultado de un conflicto entre grupos criminales, es muestra de la falta de un tejido social, subrayan expertos en la materia.

Para Nancy Angélica Canjura Luna, investigadora de la organización Causa en Común, es necesario entender que previo a los hechos de extrema violencia que se han observado en los últimos meses en Zacatecas, la entidad había sido conocida por ser un estado con diversas problemáticas sociales, entre ellas la migración por cuestiones económicas, la falta de oportunidades, e inversión que generaron una situación social “delicada”, por lo que la falta de un tejido social alimenta la violencia.

La experta en seguridad destacó la falta de una estrategia para contener los actos violentos ya que, dijo, no solamente no ha funcionado, sino que se ha demostrado que la simple presencia de los elementos de seguridad, como la Guardia Nacional o policías, como una especie de acto de disuasión ante los delitos no ha funcionado, aunado a que no hay un combate frontal al crimen.

“La impunidad es el gran motor de esta violencia, ya que, asesinar a una persona; a un policía, a un juez o a un mando de la Guardia Nacional, pareciera que no tiene consecuencias, que se puede hacer con anonimato, impunidad y nadie nunca va a dar con los responsables”, subrayó.

Disputa entre criminales

Canjura Luna refirió que, al estar ubicado geográficamente en una parte estratégica para el flujo de drogas, Zacatecas vive una disputa entre los cárteles de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, lo que sin duda alimenta la violencia homicida.

Sin embargo, insistió que la entidad no solamente sufre violencia a causa del crimen organizado, sino que también está asociada a la falta de Estado de derecho, que se suma a la desconfianza en las autoridades.

“Zacatecas es uno de los estados con mayor cantidad de policías asesinados, lo que es también muestra de descomposición institucional (…) mientras que tampoco hay acciones para investigar”, dijo.

Por su parte, el Dr. Rodrigo Peña, director Ejecutivo del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, dijo que la violencia que vive Zacatecas es resultado de una mezcla de factores, de los cuales resalta la incapacidad de autoridades para manejar los actos violentos.

Ante ello, advirtió, la espiral de violencia será cada vez más difícil de contener y serán más frecuentes los narcobloqueos, la quema de camiones o de negocios.

El experto añadió que se requiere una intervención más focalizada, con una labor de inteligencia más sofisticada.

Riña en penal

El domingo pasado un intento de fuga masiva en el Centro Regional de Readaptación Social (Cerereso) Varonil de Cieneguillas, Zacatecas desató enfrentamientos de civiles armados en contra de la autoridad en tres puntos de la capital del estado y municipios cercanos.

La alerta máxima de corporaciones de los tres niveles de gobierno se dio minutos después de las 19:00 horas del domingo.

En la ciudad de Jerez, grupos de personas armadas esparcieron objetos ponchallantas a la salida a Zacatecas.

Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública del estado, informó que los bloqueos provocaron que elementos de seguridad salieran lastimados, sin precisar cifras y gravedad, al tiempo que confirmó que las acciones fueron intentos para distraer a las autoridades y que no atendieran lo que ocurría en el penal de Cieneguillas.

