La exalcalde de Texcoco y diputada federal, Delfina Gómez Álvarez, es la única precandidata y, por ende, virtual candidata para competir en el Estado de México (Edomex) por el partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Morena.

En entrevista, la aspirante explica que el apoyo que le ha otorgado López Obrador es un factor a su favor más que una desventaja, ya que ella fue quien solicitó el apoyo del excandidato presidencial.

Él ha tenido la atención de acompañarme, efectivamente yo lo solicité... al menos para mí representa un honor y es un verdadero dirigente de partido y nos representa con mucho orgullo y yo creo que es en su justa dimensión. A los ciudadanos yo los veo con ese nivel de poder distinguir entre el licenciado Andrés Manuel López Obrador (y Delfina Gómez) .

En referencia a la situación por la que pasa la entidad, en específico hacia las mujeres, la exalcalde opina que el primer paso para poder abatir la problemática es reconocerlo en todas sus dimensiones, porque sólo se han emitido algunas alertas. Asimismo, considera que se debe combatir la corrupción, para que los ciudadanos vean que la procuración de justicia es efectiva.

Para Ecatepec, el municipio más poblado del país así como el de mayor índices delictivos, asegura que implementaría una política especial, así como para otras zonas con problemas similares, como Naucalpan, que indica, hasta hace poco era un municipio tranquilo.

No va a ser de la noche a la mañana porque eso sería engañar a los ciudadanos , pero si hay coordinación entre la población y las autoridades se pueden lograr avances.

Opinó que estrategias como el mando mixto, aunque no son malas, no son efectivas, por lo que de llegar a ganar la gubernatura del Edomex no lo implementaría en la entidad. No se aplica ninguna coordinación real y sigue habiendo corrupción .

Y argumenta: (En) Texcoco no firmamos el mando único, por ejemplo. Texcoco y Nezahualcóyotl fueron los municipios que en ese entonces no firmaron y; sin embargo,se tuvo una coordinación adecuada entre nivel Policía Federal, estatal y municipal, ¿a qué obedeció eso?, a la disposición que tuvieron los tres niveles de comandantes y directores de seguridad. Yo voy más a que debe de haber una buena organización, una buena plática, una buena coordinación, una buena profesionalización, una buena disciplina, porque también eso es lo que hace falta .

En tanto, Gómez Álvarez ve con buenos ojos políticas como la revocación del mandato, como la que ha impulsado el líder nacional de su partido. Yo creo que sería un ejercicio sano y bueno prosigue como maestra cada año me evaluaban, en ese sentido no me costaría trabajo y eso sería una bueno para dar credibilidad y eso se da a través del desempeño.

Estima que el PRI tiene una situación complicada para poder ganar la gubernatura de la entidad, ya que la población tiene muy presente políticas implementadas por el tricolor como el gasolinazo.

Las alianzas con otras fuerzas políticas pueden ser una posibilidad en caso de ganar, señala, siempre y cuando sean efectivas y no busquen un fin electoral.

No obstante, acota, que si bien se dialogará con todas las organizaciones y fuerzas sociales se hará cumplir la ley ante aquellos grupos de choque que traten de desestabilizar y afectar a terceros.

La precandidata especifica que una de las primeras propuestas que hará es reducir el salario a los funcionarios, como se hizo en Texcoco, además de bajar los recursos para gastos de representación. Hay gente que no tiene ni para comer... es una falta de respeto para la ciudadanía .

En materia de empleo, Gómez Álvarez, precisa que buscará agilizar los trámites para poder abrir nuevas empresas en la entidad, así como acercar las fuentes de empleo a los mexiquenses, ya que hoy en día pasan hasta tres horas, al menos en la zona metropolitana, en llegar a los centros de trabajo.