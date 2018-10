Enrique Calderón Alzati, presidente de la fundación Arturo Rosenblueth, afirmó que los votos multiplicados el pasado jueves en la consulta sobre el nuevo aeropuerto, no superarán el 1% de la votación final hasta domingo 28 de octubre.

Entrevistado por El Economista, el catedrático de la Universidad de Pennsylvania —que estará encargado del cómputo final de la consulta— informó que el resultado final será presentado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la noche de este domingo en la oficina de transición, donde también se concentrará la información estadística de la consulta.

Cuestionado sobre qué metodología o sustento científico se acompañará con el resultado final, Enrique Calderón dijo que no será necesario, pues solo será una simple suma de cada uno de los votos, en favor de que continúe la construcción del aeropuerto de Texcoco, o bien la construcción de un aeródromo en la base militar de Santa Lucía.

Cabe destacar que Andrés Manuel López Obrador informó que en la consulta -del jueves a este sábado- han participado casi 500,000 personas, y confío en llegar a 1 millón en total, hasta el domingo.

Al respecto, Calderón Alzati dijo que se imprimieron 1.5 millones de moletas, y consideró que no se requerirán adicionales.

El académico refirió que la consulta no es “alegal” ni ilegal, porque se trata -dijo- de un acto de libertad de expresión, un derecho garantizando en la Constitución.

Calderón Alzati informó a El Economista cuál será el procedimiento que se seguirá para el conteo final de los votos de la consulta sobre el nuevo aeropuerto.

“Todos los días, desde el jueves, nos han estado llegando en las noches los informes sobre la consulta, y hemos dado para cada día los números por día, vamos dando los resultados de las mesas. El día domingo estaremos dando los resultados en las oficinas de transición, y lo que se estará dando son las cifras totales, el número de participantes que hubo en la consulta, cuántos en favor de Texcoco, cuántos por Santa Lucía. Y les será entregados a los periodistas que vayan un resumen desglosado por estados de la República, se les estará mostrando y describiendo la información de cuántos participantes hubo en cada estado y cuántos se inclinaron por cada una de las respuestas posibles. Creemos que esto será suficiente para que puedan informar a sus lectores”.

—¿Cómo y cuándo le entregaran los resultados a López Obrador?

—Yo pienso que todo va a ser mañana, quizá unos minutos antes (de darlo a conocer a la prensa) se lo daremos a él y después lo haremos público.

—¿Con que sustentó técnico, teórico o científico se acompañará el resultado de la consulta?

—Todo se resume a una suma lo que estaremos haciendo, de cada una de las mesas que estaremos recibiendo, que nos dirá cuanta gente se inclinó por las opciones y participaron. Y nuestra tarea es sumar esos resultados por estado y para todo el país, de manera que algo científico, técnico (no), es un proceso conceptual muy sencillo”.

—¿Qué pasará con estos votos multiplicados que se emitieron el jueves?

—Esto no trascendió, ese día llegó a presentarse menos de 1% de la votación, fueron unos cuántas personas las que hicieron estas acciones indebidas, de hecho muchos menos del 1%, que fueron entre 200 y 300 personas, y el número total de participantes? el primer día fue de más de 200,000 personas, más o menos; eso no representa ni el 0.01% de los participantes, entonces no va a incidir de ninguna manera en los resultados finales.

¿Cómo le van a hacer para concentrar todas las boletas y de ahí hacer el conteo?

—No, mire. Entiéndanos que esta es una consulta hecha por ciudadanos voluntarios en todo el país, entonces, lo único que van a hacer después de contar todas las boletas enfrente de los todos los ciudadanos cuando se cierran las casillas a las 18:00 horas, enfrente de los testigos que estén observando, se abre la urna y se cuentan las repuestas, y con eso se llena un acta. El acta, los resultados, se nos manda automáticamente a las computadoras a través de los teléfonos celulares; y además se tomará una fotografiar que será enviada directamente a las oficinas de López Obrador, de manera que ahí se tengan copia de todas las actas; de manera que ahí estarán las pruebas, los números para que coincidan. Nosotros estaremos viendo lo que están en las fotografía de estas actas. Es todo lo que se va a hacer.

—¿Seguramente se van a cuestionar la legalidad de los resultados, qué dirá a ello?

—Sobre la ilegalidad, eso es una mentira, son las cosas que nos han estado criticando para asustar a la población, para que crean que están cometiendo un acto ilegal, cosa que la sociedad misma no se lo ha creído, porque llevamos ahora más de 1 millón de participantes, seguramente superemos el millón. No puede ser ilegal en la medida de la Constitución de la República establece con claridad el derecho a la libre expresión, los ciudadanos lo que están haciendo es expresar su opinión libre sin molestar a terceros, sin manifestaciones, sin cierre de tráfico, es un acto civilizado. Qué ilegalidad puede tener el que nos queramos expresar libremente; eso no es un acto ilegal. Por otra parte, el Presidente electo una vez que tenga la información hará lo que considere que se debe hacer, como Presidente de la República él tendrá las facultades para hacerlo”, concluyó.

