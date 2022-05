Hace unos días Sí por México presentó algunos de los objetivos que se trazaron con miras a las elecciones presidenciales del 2024, en éstos estipularon el de promover una candidatura opositora única, sin embargo, Gustavo de Hoyos, cofundador de la organización civil menciona que Va por México (alianza entre PAN, PRI y PRD) no cuenta aún con un “caudillo” que simpatice con el electorado.

El empresario, que estuvo al frente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, sostiene que pese que la alianza opositora es objeto de críticas se mantiene firme. Por otro lado, asegura que el sector empresarial, en su generalidad, no considera exitosa ni respalda la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Cómo ve a Va por México rumbo al 2024?

El primer dato que dejaría es que la coalición fue muy exitosa en 2021, segundo dato que valdría destacar es que se ha mantenido unida como una coalición legislativa, política y jurídica (…) es decir tenemos una coalición vibrante y exitosa. En esta elección de 2022 en la que hay seis gobiernos estatales, en cuatro hay una coalición plena y en dos parcial, de tal manera que se ha venido manteniendo, con esos antecedentes podemos pronosticar que sí habrá una coalición opositora en 2024.

Desde luego que hay quienes critican este tipo de coaliciones, sin embargo, yo sostengo que en las democracias modernas el reto es encontrar cómo concebir la diversidad. Cuando revisamos los gobiernos exitosos del mundo podemos encontrar que se conformó por lo que podemos llamar antípodas (…) las coaliciones electorales han sido la constante en México prácticamente desde 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas.

¿Por qué se confiaría en Va por México, tomando en cuenta que cuando fueron gobierno (PRI y PAN) no entregaron buenas cuentas?

En México la alternancia es la constante, si algo tiene los mexicanos es la capacidad de variar sus decisiones y orientación política (…) yo no tengo ninguna duda que así como 30 millones de ciudadanos le dieron oportunidad al presidente López Obrador y su movimiento ahora que les ha fallado seguramente le van a retirar su apoyo.

¿Quiénes son las cartas fuertes, cuál es el perfil idóneo?

Lo respondo con toda claridad, mientras que en el oficialismo hay un gran destapador y ya ha dicho quiénes son sus corcholatas, en la oposición al no haber un caudillo, un líder carismático y omnipresente estamos construyendo paso a paso, pero con firmeza, primero en la coalición, en segundo lugar estamos trabajando en el proyecto de país (…) me parece que llegará el momento, que no es hoy en día, para que puedan ponerse varias propuestas de los partidos y la sociedad civil para que la oposición, eventualmente, pueda elegir mediante un método en el que se dé la debida legitimidad a la candidatura.

¿Qué tan difícil será convencer a Movimiento Ciudadano?

Nosotros tenemos una gran relación, un diálogo continuo con sus dirigentes históricos y en el gobierno. MC acompañó las pláticas para la conformación de la coalición que compitió en 2021, finalmente decidió no participar. Nos parece que tienen mucho que aportar y desde luego que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que pueda formar parte. No lo garantizaría, no es indispensable, pero desde luego que es lo más deseable.

¿Qué tanto respaldo tendrá la alianza del sector empresarial?

Se entiende que los empresarios, aquellos que están al frente de empresas públicas tienen que cuidar una relación armoniosa con el titular del Ejecutivo, esté quien esté así ha ocurrido hoy y en el pasado, pero me atrevo a garantizar, y vaya que conozco a ese sector, que no hay ningún empresario en sus cinco cabales, que no tenga un conflicto de interés, que considere exitosa y mucho menos que respalde la gestión de AMLO.

Los organismos empresariales no tienen como misión la participación político-electoral, tienen ideologías y desde luego la defienden. Yo lo que creo es que muchos cientos de miles de empresarios, como ciudadanos, van a activarse.

Con la reforma electoral, ¿cómo se afectaría a su proyecto?

Mi pronóstico es que la propuesta de reforma constitucional que presentó el presidente en materia electoral va a ser desechada (...) creo que habrá consenso, no solamente de la oposición sino incluso en algunos aliados del oficialismo, en que la propuesta es inoportuna.

