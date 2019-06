Organizaciones demandaron fortalecer las unidades antisecuestro estatales, así como no desestimar gastos en el combate al flagelo.

Alto al Secuestro exigió a las autoridades federales y locales reactivar las unidades antisecuestro en cada entidad con el fin de tomar acciones concretas para reducir la incidencia de este delito.

Entrevistada por El Economista la presidenta de la organización, Isabel Miranda de Wallace, aseguró que estas unidades se encuentran en un estado de abandono.

Cabe señalar que a finales del 2009 fue publicado el decreto presidencial por el cual se crearon 32 Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS), una en cada estado.

Estas unidades contemplan la actuación ministerial y policial bajo protocolos que permiten homologar la actuación del personal para alcanzar efectividad en la investigación y persecución de los delitos en materia de secuestro.

Las UECS están compuestas por un área policial, área ministerial, área pericial y de atención a víctimas.

Wallace dijo que “en enero de este año, Alto al Secuestro envió una carta a la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum) para hacer de su conocimiento de manera puntual que la unidad de la Ciudad de México está rebasada tanto tecnológica como humanamente y que además no tienen personal apropiado para atender a las víctimas, además, no cuenta con presupuesto y no se han tomado acciones para mejorarla”.

Aseveró que con el incremento de 80% en los secuestros durante el primer cuatrimestre del año en curso en comparación con los primeros cuatro meses del 2018 (de acuerdo con sus datos), “las cifras deben sacudir a la administración para hacer algo en favor de la ciudadanía y ahí está la gran oportunidad de actuar”.

A pregunta expresa sobre las declaraciones de la jefa capitalina, Claudia Sheinbaum, y la titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, sobre las supuestas cifras maquilladas que habría dejado la administración del ahora senador Miguel Ángel Mancera, Miranda de Wallace aseguró que de igual manera existe un incremento en la incidencia de este delito.

“Aun si fueron alteradas y vemos este incremento, no podemos seguir viviendo del pasado creo que ya después de seis meses que tiene la jefa de Gobierno tiene que dar resultados concretos”.

Comisión antisecuestro, acéfala

Por separado, el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, cuestionó que el actual gobierno federal desestime la estrategia, el gasto y los planes de combate al secuestro en el país, como al que le ocurrió al joven estudiante Norberto Ronquillo, quien fue asesinado por sus captores en la Ciudad de México.

Durante la presentación del estudio “Gasto Público en Seguridad”, Francisco Rivas dijo que el actual gobierno no ha nombrado a un titular de la Comisión Nacional Antisecuestro, porque “no está en los planes de esta administración”.

Expresó que no es posible identificar en el presupuesto de egresos de este año el gasto que se ejercerá en materia de combate a la privación ilegal de la libertad de las personas, además de que con las políticas de austeridad “se han desmantelado las unidades antisecuestro”.

Refirió que por ello son más recurrentes casos de secuestro como el que vivió el joven Norberto Ronquillo en la capital del país.

Asimismo, Francisco Rivas comentó que la Estrategia Nacional de Seguridad 2018-2024 no tiene objetivos claros ni indicadores de lo que desea.

“El tema es que si yo no sé a dónde voy, es muy difícil que tenga un camino trazado... No puede haber surgido una estrategia en un fin de semana (cuando hicieron la Estrategia Nacional de Seguridad 2018-2024). Este gobierno ha dado indicios de que los programas sociales se están tomando como prevención del delito, cuando no lo son”, opinó el activista.

A su vez, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Ciudad de México, Jesús Padilla Zenteno, llamó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a dar con los responsables “a la brevedad posible” del secuestro y asesinato del joven universitario Norberto Ronquillo Hernández.

Dijo en conferencia de prensa que la Ciudad de México pasa por un proceso de descomposición en su seguridad y su paz, “y hoy ya no importa si ésta fue heredada o se detonó en los últimos meses”. (Con información de Notimex)