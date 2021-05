Por mayoría, Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validaron la candidatura a la gubernatura de Juan Carlos Loera de la Rosa, postulado por la Coalición Juntos Haremos Historia en la entidad, integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza (NA).

En sesión pública no presencial, por videoconferencia, los magistrados de la Sala Superior determinaron que el ciudadano Miguel Ángel Niño Carrillo no cuenta con interés jurídico ni legítimo para impugnar el registro de Juan Carlos Loera de la Rosa, ya que si bien se quejó en su calidad de militante de diversas irregularidades en el proceso de selección interno, no fue insuficiente para demostrar que se vio vulnerado en sus derechos con el registro controvertido.

La Sala Superior determinó que tampoco probó que la revocación del registro del candidato de Morena representaría un beneficio para su esfera jurídica individual, ya que Niño Carrillo no acreditó haber participado en el proceso interno de selección de Morena.

Por lo anterior, la Sala Superior decidió revocar la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y sobreseer el juicio de origen que originó la demanda interpuesta.

El 23 de marzo de 2021, Juan Carlos Loera de la Rosa presentó ante el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua la solicitud de registro como candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura, la cual fue aprobada el 3 de abril.

El 7 de abril, Miguel Ángel Niño Carrillo presentó un juicio ciudadano ante el tribunal local en contra del acuerdo. El 28 de abril, ese organismo determinó como procedente el registro de la candidatura, al considerar que los agravios resultaban inoperantes e infundados.

El 3 de mayo, Niño Carrillo presentó un juicio ciudadano en contra de la sentencia emitida por el tribunal local, asunto que hoy fue discutido y resuelto por las magistradas y los magistrados de la Sala Superior.