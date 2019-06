El Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México ordenó suspender de manera definitiva el proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y su construcción hasta que se cuente con todos los dictámenes y permisos que exigen las leyes, así como a preservar las obras ya realizadas en el aeropuerto internacional de México en Texcoco (NAIM).

Esta nueva orden judicial fue obtenida con motivo de los 147 juicios de amparo que promovió ante el Poder Judicial de la Federación el colectivo No Más Derroches, a fin de que se revise la legalidad de la cancelación del NAIM y asegure que el proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos necesarios, en materia ambiental y de seguridad aeronáutica.

El colectivo No Más Derroches manifestó su confianza en que la resolución final de los jueces, e incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -si se llega hasta dicha instancia-, otorgue la razón en que “no es constitucional” desechar la inversión hecha en Texcoco.

Entrevistado por El Economista, el director de Litigio Estratégico en Mexicanos contra la Corrupción y promotor de amparos en contra de la cancelación del NAIM desde el colectivo #NoMásDerroche, Gerardo Carrasco Chávez, respondió que no hay opositores ni corruptos —como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador—, detrás de los recursos contra la cancelación del NAIM.

“Nosotros dentro de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad llevamos más de 100 procesos legales. No cuestan mucho dinero, no estamos nada más nosotros, sino también muchísimos despachos reconocidos y con muchos recursos, que de manera pro bono están apoyando esta causa. No se necesita de un gran financiamiento. No hay nadie detrás, se paga de nuestros propios recursos”, argumentó.

Gerardo Carrasco Chávez explicó que el colectivo ha interpuesto hasta el momento 147 juicios de amparo indirecto en materia administrativa en ocho entidades, esto debido a una estrategia, ya que los criterios de los jueces pueden ser diferentes.

Indicó que en la mayoría de los amparos, los jueces se han declarado incompetentes, por lo que han tenido que resolver jueces de Distrito. Argumentó que en todos los casos se está solicitando al Poder Judicial que declare si es constitucional la cancelación del NAIM en Texcoco.

Aseguró que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México ordenó suspender de manera definitiva el proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y su construcción hasta que se cuente con todos los dictámenes y permisos que exigen las leyes, así como a preservar las obras ya realizadas en el aeropuerto internacional de México en Texcoco (NAIM).

Explicó que después de esta resolución, las autoridades del gobierno federal deberán hacer la contestación de la demanda, y advirtió que el procedimiento se puede prolongar en caso de que el colectivo decida ampliar sus argumentos. Precisó que se tendría que llegar a una sentencia final de amparo, y si no se impugna esa resolución, se pasaría a una audiencia constitucional, en donde el juez tendría que dictar sentencia final. Indicó que todo el procedimiento podría llevar de uno a tres años. “Ahorita es muy incierto en cuánto tiempo, o qué pasos faltan”, comentó.

Gerardo Carrasco dijo saber que autoridades del gobierno federal “sí han estado defendiéndose en el juicio; el gobierno ha negado que existan los actos reclamados, se ha dicho que de ninguna manera han ordenado parar la construcción de Santa Lucía, y creemos que es una falta a la verdad”.

Argumentó que, incluso, las autoridades han reconocido que el proyecto del NAIM cuenta con 143 estudios nacionales e internacionales y de consultorías, por lo que confía en que los jueces resuelvan que es inconstitucional la cancelación de dicha obra.

Respecto a que la Suprema Corte atraiga el caso, el abogado Carrasco dijo que sí es una posibilidad, aunque sería al final del procedimiento, por tratarse de un asunto de relevancia nacional.

La de ayer es la séptima resolución judicial que logró el colectivo No Más Derroches, ya que previamente había obtenido suspensiones.

“Con esta decisión el Poder Judicial de la Federación, una vez más, demuestra a los ciudadanos que es un contrapeso real a decisiones del Poder Ejecutivo que pudieren apartarse de lo que determinen nuestras leyes o resultar en el ejercicio ineficaz de los recursos de los mexicanos.

“#NoMásDerroches seguirá recurriendo a la vía legal en contra de cualquier otro proyecto que conlleve un potencial quebranto al marco jurídico, el desperdicio de recursos públicos, riesgos a la seguridad y violaciones de los derechos humanos”, indicó el colectivo.

Grupo aeroportuario

“Vamos a cumplir con requisitos”

La construcción del Aeropuerto de Santa Lucía está en marcha y nada nos va a detener porque vamos a cumplir con todos los requisitos legales y el desarrollo será ordenado, argumentó el director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Gerardo Ferrando.

Luego de hacer una presentación del proyecto y la operación simultánea que habrá con las terminales de Toluca y la CDMX ante empresarios de la construcción, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido a los involucrados iniciar la obra a la brevedad.

“Estamos en contra de la corrupción, de hacer mal las cosas. Estamos procurando hacerlo de la mejor manera posible”.

Sobre la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que deberá dar la Secretaría de Medio Ambiente, toda vez que la semana pasada suspendió el proceso para solicitar más información a la entidad promovente, la Secretaría de la Defensa Nacional, Ferrando Bravo descartó un retraso mayor en los trabajos.

“Es un proceso habitual, efectivamente se hace una solicitud, hay un intercambio de información y se solicita más. La MIA va a estar cuando deba estar y nosotros vamos a respetar los tiempos establecidos”, refirió el titular del GACM.

Respecto de la terminación anticipada de los contratos del aeropuerto de Texcoco, dijo que de los 692 que existían solamente queda resolver 70, lo cual estará resuelto en los próximos dos meses, aunque no ofreció mayores detalles de esa negociación.

Sobre la continuidad del ingeniero José María Riobóo en el proyecto de Santa Lucía, refirió que todavía asiste a algunas reuniones relacionadas, a pesar de que se modificó el anteproyecto que elaboró, porque —destacó el funcionario— es un asesor muy apreciado por el señor presidente de la República y su opinión es muy importante. (Con información de Alejandro de la Rosa)

[email protected]