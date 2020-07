De acuerdo con cifras oficiales, ayer 12 de julio, sumaban 35,006 las defunciones en México causadas por la epidemia del nuevo coronavirus SARS-CoV2, que provoca la enfermedad Covid-19; la cifra es superior en 276 a las registradas hasta el pasado sábado.

Las personas confirmadas de estar infectadas de coronavirus aumentaron en 4,482 durante las últimas 24 horas, entre sábado y domingo; ya suman 299,750 en total.

En tanto, por primera vez desde que inició su aplicación, en junio pasado, el gobierno federal no actualizó el semáforo epidemiológico del riesgo estatal de la epidemia del nuevo coronavirus, que debería aplicar a partir de hoy y hasta el próximo domingo 19 en todo el país.

“El semáforo vigente para la semana es el que está hasta el momento. No hay pérdida de ninguna brújula; así está estipulado. En tanto no haya cambio de semáforo permanece el semáforo vigente, hasta que no haya cambio”, precisó anoche Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

El pasado viernes, cuando debió dar a conocer el semáforo actualizado, el subsecretario arguyó falta de cifras actualizadas por parte de las autoridades de salud estatales.

“Identificamos que la información que se transfiere para evaluar el semáforo no es consistente en todos los estados. No podemos presentar el semáforo nacional cuando va a estar con varios huecos grises por todos lados, porque no hay información consistente para la evaluación”, afirmó el funcionario hace tres días.

Y dijo que “el mensaje es de preocupación por lo que está ocurriendo en el nivel subnacional”.

López-Gatell alertó en la conferencia diaria del pasado viernes del aumento de contagios por una reapertura local demasiado rápida y sin cumplir las medidas ni involucrar a la población, y se refirió, en específico, a los brotes de casos en Quintana Roo y Yucatán, entidades que si bien habían tenido un control de la enfermedad en últimas fechas, sus casos activos incrementaron.

Hasta la semana 26 del año, ejemplificó, Quintana Roo presentó 1,360 casos activos estimados, registro que, comparado con la semana 25, representa 29% más; en el caso de Yucatán el incremento, en el mismo lapso, fue de 15%, ya que sus casos activos suman 1,500.