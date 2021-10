El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque su hermano, Pío López Obrador, sea investigado por las autoridades competentes y en su caso de existir elementos, sea sancionado.

Luego de que ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló que el INE continúe la investigación contra dicha persona por su aparición en un video recibiendo fajos de dinero, el Primer Mandatario reiteró que no solapará a ningún miembro de su familia o personaje cercano que cometa actos de corrupción, y esto sea demostrado.

“Lo de mi hermano ha quedado ya muy claro de manifiesto que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo, por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia, yo ya no me pertenezco”, afirmó.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador también reiteró que en los primeros niveles de su gobierno ya no hay corrupción.

“Ofrezco disculpa si denuncio actos de corrupción, porque estoy convencido de que ese es el principal problema de México. Todavía hay abajo, porque se está limpiando de arriba para abajo como se barren las escaleras, pero arriba no hay y vamos a seguir limpiando de corrupción el gobierno”, sostuvo.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) negó la petición de Pio López Obrador para que el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyera la investigación en su contra, por lo que validó que el órgano electoral continúe las indagatorias por la aparición de un video donde se le observa al hermano del Presidente de la República recibir en 2015 fajos de dinero de manos de David León, ex coordinador nacional de Protección Civil.

El año pasado, un medio de comunicación difundió un video donde se observó a Pío López Obrador recibir fajos de dinero en un sobre por parte de David León. El hecho habría ocurrido supuestamente en el 2015 cuando estaban en marcha campañas políticas federales. Partidos de oposición a Morena presentaron al INE una denuncia, por lo que la Comisión de Fiscalización inició una investigación.

