La Secretaría de Salud federal negó la advertencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizada desde el 11 de julio pasado respecto a que el semáforo epidemiológico de México creaba confusión en la población y que dificultaba el control de la pandemia de Covid-19 en el país.

“Sobre el semáforo epidemiológico, la verdad es que no confunde a nadie”, dijo Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional este domingo 4 de octubre.

“Tenemos una serie de 10 indicadores. Empezaron siendo cuatro; de estos, algunos tenían un peso específico que otros. Hemos ido evaluando la utilidad del semáforo y la forma en que lo hemos comunicado.

“Yo creo que no confunde a nadie, yo creo que es una herramienta que le puede decir tanto a la población el riesgo que hay en su estado, y también a los gobiernos de los estados para que ellos puedan ir tomando decisiones”, comentó Cortés Alcalá.

“Este semáforo no evalúa ninguna política particular, sino lo que evalúa es el riesgo si uno sale de casa y no lleva a cabo las medidas básicas de prevención de las enfermedades respiratorias agudas, cuál es el riesgo que tienen de enfrentarse a una persona enferma y que se contagie”, añadió.

Durante la conferencia de prensa, estimó que de las 550,053 personas que contrajeron el coronavirus SARS-CoV-2 y ya se recuperaron de la enfermedad, alrededor de 25,000 tienen la necesidad de una terapia pulmonar.

Indicó que para ello se requieren especialistas en terapia pulmonar, las cuales se hacen a distancia mediante sistema Teleton y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Finalmente, Ricardo Cortés indicó que el hecho de que en algunos hospitales públicos del país aún no se esté aplicado a la población la vacuna contra la influenza “puede retrasar un poco la meta”; sin embargo, dijo que se podría recuperar una vez que se empiece a aplicar en todas las instituciones.

