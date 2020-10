Al corte de septiembre de este año, al menos 77,171 personas están desaparecidas en nuestro país; con 90% de ellas posiblemente relacionadas con el crimen organizado, informó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación al presentar el más reciente informe sobre búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas.

El documento también da cuenta que 2019 ha sido el año con el mayor número de desaparecidos desde 1964, al registrar 8,345 casos. Mientras que, en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, 13,821 (18%) personas han desaparecido, de las cuales 4,960 se registran en lo que va de 2020.

En tanto, de los 189,206 reportes de personas extraviadas a lo largo de 56 años, el 59%, es decir, 112,035 fueron localizadas, con 7,082 (6.32%) de ellas sin vida. Siendo Jalisco (3,566), Guanajuato (1,216), Tamaulipas (1,206), Ciudad de México (1,191), Nuevo León (991), Sinaloa (973), Michoacán (735), Veracruz (545), Guerrero (455) y Chihuahua (394), en donde se concentran el 81% de las personas desaparecidas.

“Lamentablemente el estado de Jalisco tiene la cuarta parte de la desaparición de personas, pero el dato más significativo y representativo es el crecimiento de las denuncias de desaparición de personas en el estado de Guanajuato, que no figuraba en las estadísticas de desaparición de personas en los últimos años”, señaló Alejandro Encinas al presentar el reporte en Palacio Nacional junto al presidente López Obrador.

Contabilizan el hallazgo de 4,092 fosas

El documento también detalló que del 2006 al 30 de septiembre se han localizado 4,092 fosas clandestinas de las cuales se han exhumado 6,900 restos. En la actual administración, se han localizado el 30.7% (1,257) de las fosas históricas y exhumado el 28.3% (1,957) de los cuerpos. De estas cifras, se han identificado el 41% (806) de los restos.

Los cinco estados que concentran el mayor número de fosas clandestinas son: Veracruz (12%); Tamaulipas (11%), Guerrero (9.36%), Sinaloa (8.6%) y Zacatecas (8%), que concentran el total el 49.5% de fosas clandestinas.

En tanto que son 10 los municipios donde se encuentra el mayor número de fosas clandestinas y cuerpos exhumados, “lo cual coincide con la regionalización que tenemos del análisis del comportamiento de grupos delictivos en zonas como Tecomán, Colima; Úrsulo Galván, Veracruz; Ahome, en Sinaloa; Acapulco, Guerrero; Mazatlán, Sinaloa; Playa Vicente, Veracruz; Puerto Peñasco, Sonora; Manzanillo, Colima; Cajeme, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua. En estos 10 municipios se concentra el 41.7% de las fosas y el 31.4 % de los cuerpos exhumados”, añadió el subsecretario.

Señalan deficiencia en fiscalías de los estados

Por otro lado, durante la conferencia de prensa matutina, el funcionario federal señaló que los datos no son definitivos, ello debido a las deficiencias en las fiscalías de los estados al retrasar la integración de las carpetas de la denuncia de desaparición, con datos que señalan que incluso prácticamente no se integra ninguna carpeta por desaparición forzada.

“Ahora sí que, con todo respeto, pero sí vemos un problema difícil en cuanto a la capacidad de atención de respuesta de los ministerios públicos de las fiscalías de los estados en la atención al problema de desaparición de personas. Hay que reconocer que hay un comportamiento desigual, hay fiscalías que están actuando con eficacia, pero lamentablemente la mayoría no dan respuesta.

“Y quizá el dato más revelador es el hecho de que prácticamente no se integra ninguna carpeta, no se judicializa ninguna carpeta por desaparición forzadas en el país al año, no hay resultados concretos y eso implica impunidad”, criticó.

Al tiempo que reconoció que no hay sanciones específicas para los responsables de las omisiones.

“Los datos que tenemos es que, efectivamente, ha habido una disminución significativa de la desaparición forzada cometida por autoridades, más del 90% de las desapariciones están asociadas a la delincuencia organizada y este porcentaje en el que pueden participar agentes del Estado mexicano o alguna fuerza policíaca está más bien vinculado a policías de carácter municipal”, detalló.

Finalmente, Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Segob, indicó que a través de los subsidios del año 2020 se han otorgado más de 333 millones de pesos, a las 26 comisiones estatales de búsqueda que así lo solicitaron.

Asimismo, dijo que en lo que va del año, la Comisión Nacional de Búsqueda ha realizado más de 120 acciones de búsqueda que implican 465 jornadas, en hasta nueve estados de manera simultánea a la semana.

“Estas labores de búsqueda se realizan, por supuesto, con las familias de personas desaparecidas, con el apoyo de la Guardia Nacional, de la Sedena, de la Marina, en coordinación con las diferentes fiscalías, no sólo con la Fiscalía General de la República, sino con las fiscalías estatales también”, expresó.

Se dijo que tras el análisis que se hizo el año pasado junto con la Fiscalía General de la República, existen al menos 37,000 cuerpos sin identificar, por lo que “consideramos que la gran mayoría de ellos, de estas personas sin identificar, están en las fosas comunes”.