El secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que el medicamento llamado Methotrexato que han exigido padres de niños con cáncer en manifestaciones, puede ser sustituido, y el paciente no corre riesgo de morir. Sin embargo, garantizó que el compuesto químico ya fue surtido en los hospitales Federico Gómez de la Secretaría de Salud y el 20 de Noviembre del ISSSTE.

— ¿Entonces por qué lo exigían los padres que ayer se manifestaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México? –se le preguntó al funcionario al salir de Palacio Nacional tras un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

— “Porque se pusieron a evaluar que no había medicamento en el hospital pediátrico, pero existe una cantidad suficiente inmediato, ya lo tienen ahora. Esto es producto de que uno de los laboratorios, productores del medicamento (laboratorio Pisa), con ciertos problemas, había descuidado esto, pero inclusive ese laboratorio ya se contactó y está en disposición de dar el medicamento; el Methotrexato tiene inclusive otros compuestos que hacen que se pueda sustituir, pero es una indicación médica. Yo lo he manejado mucho, sé de ello. Si no se da una dosis, puede esperarse unos días, no hay ninguna urgencia médica, puede esperarse”.

Atendimos la demanda de medicamentos por parte de padres de familia de pacientes del Hospital Infantil de México "Federico Gómez" (HIMFG) pic.twitter.com/6YarSCQQ4G — SALUD México (@SSalud_mx) August 27, 2019

— ¿No puede morir el paciente? –se le insistió.

— “¡No, no! Aprovecho una opinión técnica-médica. El Methotrexato tiene su función, es un medicamento que se requiere, que ayuda al tratamiento central de un cierto tipo de cáncer, pero se puede sustituir por otro. La producción del medicamento, desde ayer a las 3-4 de la tarde, está. Y respaldada por una cantidad sobrante que tiene el IMSS. Ahí se resolvió la circunstancia.

Cuestionado acerca de si ya no se presentarán más desabasto de este medicamento, el funcionario dijo que “no se puede decir lo que vendrá hacia adelante, pero se están haciendo todos los esfuerzos; hay compuestos, hay medicamentos que están claramente en existencia y es parte nada más de la distribución, pero lo tenemos”.

Vendrán otras protestas, dice

Jorge Alcocer admitió que esta es la segunda protesta más grande por falta de medicamentos que se realiza en el país; la primera fue por la falta de medicinas contra el VHI.

“Y va a haber otras (manifestaciones), yo pienso. En aquella ocasión si fue por un medicamento mucho más relevante (contra el VHI); en este caso es secundario, yo entiendo la desesperación de los pacientes, de los familiares; la angustia, la tensión, pero esto se resolvió rápidamente antes de 24 horas”.

— ¿Entonces habrá más retrasos? –se le preguntó.

— “Puede haber, pero no estamos propiciando nada de esto. El proceso de distribución, y ya empezando todo lo que requiere para el 2020, va en camino. Ha habido algunos momentos en que se retrasa; esperamos, y es el objetivo, a través de esta compra consolidada que ya no suceda”, comentó el funcionario.

Alcocer dijo que las vacunas contra el sarampión están garantizadas para el mes de octubre; “hay algunas, pero no hay ningún problema”, sostuvo.

