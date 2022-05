Monterrey, NL. El subsecretario de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, comentó durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Puebla, que en el caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, se ha insistido que es la instrucción del gobierno federal, agotar todas las líneas de investigación sin descartar, desde luego, la posibilidad de un feminicidio.

“En el caso de Debanhi en Nuevo León, la instrucción presidencial y de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, han sido estar muy en contacto, en seguimiento. Hay un grupo interinstitucional que continúa de manera permanente, que está en sitio con la Fiscalía (General de Justicia) de Nuevo León y con el gobierno del estado”, anotó el subsecretario.

Abundó que se participa en áreas de judicialización, análisis técnico y forense. Hay un apoyo permanente a la familia y hay una comunicación con ellos, se ha estado presente en reuniones con la familia y con la fiscalía de Nuevo León, y se está compartiendo con la secrecía y el debido proceso, información relativa, áreas periciales, video y telefonía, para poder esclarecer este evento.

Por su parte, el padre de Debanhi, Mario Escobar, comentó a la prensa que en los próximos días se harán las comparaciones entre las dos autopsias que se hicieron a su hija, y que sus abogados le recomendaron no dar todavía declaraciones sobre el tema.

Caso de Yolanda

Otro caso que se ha empezado a viralizar es el de Yolanda Martínez Cadena, de 26 años, quien desapareció el día 30 de marzo, en San Nicolás de los Garza. Su padre Gerardo Martínez se ha mostrado desesperado, pues dijo a la prensa que acudió a la Fiscalía General de Justicia del estado llevando pruebas contundentes: dos números telefónicos, dos domicilios que pidió catear, y el nombre de una persona que podría estar implicado en la desaparición de su hija.

“No quiero perder tiempo, van 35 días que no encuentro a mi hija, y no me van a dejar tirado como un perro, y el asesino tiene que decir. Si no tiene la capacidad la Fiscalía para atorarlo, para meterlo en un lugar, no debe estar en la calle porque es peligroso”, subrayó el padre de Yolanda.

Gerardo Martínez se reunió con el gobernador de Nuevo León este miércoles 4 de abril por la tarde, y cuando salió de la reunión, no dio ninguna declaración; sin embargo, dijo que la semana próxima podría buscar al presidente para solicitar ayuda para su hija.

A su vez el mandatario estatal declaró a los medios que “muy probablemente en el caso de Yolanda, (desapareció) por violencia familiar que había, ella salió de su domicilio. Eso indica la carpeta (de investigación de la Fiscalía) que yo no puedo intervenir en la investigación, pero tengo conocimiento que había un tío, hermano de la mamá, muy violento, que inclusive tomaba y se metía en la habitación”.