Santiago Creel insiste en dialogar sobre la inseguridad de México tras rechazo de AMLO

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, refrendó su interés en dialogar directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la estrategia de seguridad que se implementa en México, luego de que el mandatario federal se negó a conversar con el panista y lo remitió a reunirse con el secretario de Gobernación.

Al reiterar que lo que "importa es la seguridad de los mexicanos", el diputado dijo que aceptaría reunirse con Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), con el fin de entablar el diálogo para aportar experiencias y enriquecer una propuesta para "enfrentar con eficacia" la violencia y la inseguridad.

Creel Miranda confió en que en este nuevo encuentro con el secretario Adán Augusto López se le permita presentar una propuesta clara y consistente en la materia, en la que no se recurra a una prórroga para que las Fuerzas Armadas continúen participando en tareas de seguridad pública.

“Espero que la reunión con el secretario de Gobernación conduzca a que, finalmente, pueda tener un encuentro con el presidente López Obrador, que me permita de viva voz exponerle mi visión sobre la inseguridad y el combate a la violencia que padece nuestro país”, dijo Creel en ante medios de comunicación.

El diputado de oposición reiteró su respeto al jefe del Ejecutivo, y consideró que un encuentro entre ambos no afectaría a López Obrador.

“Yo no veo por qué un diálogo le va a afectar al titular del Ejecutivo, ¿en qué medida? Siempre he guardado respeto a los cargos de mis pares, pues con mayor razón de quién es el jefe del Estado mexicano. No hay problema, solamente lo que pido es que escuche, no que oiga, que escuche y que me permita reflexionar en una materia tan grave como es la inseguridad y la violencia. No pido otra cosa”, dijo Creel Miranda.