Por mayoría de votos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con 4.5 millones de pesos al partido Morena por la retención del 10% de salario a 550 empleados del gobierno municipal de Texcoco durante la administración de la actual titular de la SEP, Delfina Gómez, recursos que fueron utilizados para su campaña a diputada federal.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE documentó que los descuentos a trabajadores municipales en la gestión de Delfina Gómez comenzaron desde febrero del 2013 a febrero del 2015, y se realizaron bajo el concepto de “apoyo a Grupo de Acción Política, GAP o apoyo a partido”.

Por estos descuentos se giraron 79 cheques del gobierno municipal por 11 millones 741,000 pesos, y fueron entregados a María Victoria Anaya Campos, quien era funcionaria municipal y posteriormente coordinadora de giras de Delfina Gómez cuando se postuló a la gubernatura del Estado de México. La autoridad comprobó que Anya Campos depositó por lo menos 200,000 pesos a una cuenta de Morena, además de que giró cheques por diversas cantidades en su favor, así como de personas físicas y morales.

El INE también encontró que durante marzo del 2015 el ayuntamiento giró otros 9 cheques por 2 millones 074,000 pesos a nombre de Sara Ivette Rosas Rosas, quien era jefa de departamento en la Dirección de Administración de Texcoco y posteriormente candidata suplente a síndica por Morena. En ese marco, Rosas Rosas endosó las cantidades a diversas personas, a quienes se les perdió el rastro de dinero.

En ese sentido, Morena omitió presentar el recibo de estas aportaciones, copia del cheque o datos de la transferencia, que le permitieran a la autoridad electoral identificar la identidad de cada uno de los aportantes.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE mostró que Grupo de Acción Política inició como una corriente política dentro del PRD hasta 2011, y en 2013 sus líderes se incorporaron a Morena.

“Es fundado que se tramó una trama ilegal de financiamiento político-electoral; por cierto, no es única ni novedosa, en 2018 este consejo general sancionó una operación muy similar en el gobierno de Chihuahua: se retenía recursos a los trabajadores que luego de entregaba al partido que gobernaba la entidad, el PRI”, dijo el consejero Ciro Murayama.

“Lejos estaremos de una vida pública y política a salvo de corrupción si permitimos que el uso patrimonial de cargos públicos quede impune; cobrar diezmos a los trabajadores es un abuso lo haga quien lo haga, es pensar que el trabajador debe su empleo al partido gobernante en turno y que por eso pueden quitarle parte de su salario. Descontar nómina para financiar apuestas políticas personales y de grupo es una conducta del subdesarrollo político propia del clientelismo que sigue presente de forma lamentable en nuestra realidad”, añadió.

La consejera Norma de la Cruz sostuvo que “este Consejo General debe tener claro y ser firme en sancionar conductas que menoscaban derechos de trabajadores”.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, expresó que en este caso se mostró un esquema de retención de salarios y desvío de recursos con fines políticos. Mencionó que a partir de la triangulación ilegal de recursos del PRI en el año 2000, conocido como Pemex-Gate, “se validó desde entonces que se puede sancionar a partir de un conjunto de inferencias derivadas de pruebas indiciarias” los casos de desvíos de recursos.

“No somos iguales”, dice Morena

Pese a toda esta comprobación que hizo la autoridad electoral, el representante de Morena, Eurispides Flores Pacheco, desconoció esta conducta y acusó al INE de tratar de hacer ver ante la ciudadanía a su partido como igual a las conductas que realizaron otros partidos en el pasado. Negó el vínculo de Morena con Grupo de Acción Política GAP y acusó al órgano electoral de imputar una conducta similar al Pemex-Gate, al que sí consideró un fraude electoral.

“Están tratando de equiparar este asunto con un verdadero fraude electoral que involucró más de 1,000 millones de pesos de desvío de Pemex a un partido político que hoy esta en la oposición, y con el cual es evidente que usted, consejero presidente, coincide. Este asunto se basa en pruebas indiciarias, en inferencias, meras suposiciones.

“Y el asunto de fondo es claro: este Consejo General le está haciendo el juego a la oposición para generar un escándalo a partir de meras suposiciones. (...) Quieren apoyar el mantra de que todos somos iguales y no, no somos iguales. Morena llegó al poder a partir de una revolución ciudadana, popular, expresada en las urnas, no a partir de fraudes electorales”, dijo Euríspides Flores.

No actúen igual, responden consejeros

El consejero Lorenzo Córdova respondió: “aquí nadie ha comparado este asunto con Pemex-gate, más que usted. La referencia a ese caso aquí fue simple y sencillamente para hablar de cómo ocurre el proceso de adminiculación de indicios, nada más. El que lo comparó fue usted. Así que le pido que no ponga en boca de los demás, interpretaciones falaces, se lo digo con todo respeto”. Sostuvo que la autoridad sanciona toda violación a la ley sin mirar a quién, ni quién gobierna.

El consejero electoral Ciro Murayama planteó que el INE actúa con plena imparcialidad e independencia, y lo mismo hubiera sancionado si el hecho hubiera ocurrido en Atlacomulco que en Texcoco. “(Usted, le dijo a Eurípides): dice: 'no somos iguales'. Pues no actúen igual. Porque descontar dinero a los trabajadores diciéndose de izquierda, es además de ilegal, antiético e inmoral. No pretenda que, porque son gobierno, nos van a inhibir. Cuando el IFE puso la multa de Amigos de Fox, multó al partido en el gobierno. ¿Y sabe qué dijeron quienes ostentaban el poder? Que el IFE se aliaba a la oposición. ¿Sabe qué dijo aquí el abogado del PRI cuando se sancionó Pemex-gate? Cosas muy parecidas a las que usted está diciendo. Si son diferentes, actúen diferente, pero no pretenda que, porque son gobierno nosotros nos vamos a inhibir, porque ya se lo hemos demostrado a gobiernos del PAN y del PRI y nosotros estamos honrando esa tradición de autonomía y de imparcialidad, y no la van a romper ustedes con sus presiones”, expresó.

El 28 de abril de 2017, la representación del PAN presentó ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE una denuncia por presuntos descuentos aplicados a los entonces empleados del municipio de Texcoco, Estado de México en el periodo de febrero de 2013 a julio de 2015, montos que beneficiaron la constitución de Morena, así como la campaña de Delfina Gómez Álvarez.

