La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció diálogo a los integrantes del movimiento FRENAAA, aunque advirtió es imposible cumplir su demanda de que el presidente Andrés Manuel López Obrador renuncie al cargo.

Entrevistada al término de la ceremonia de cancelación de timbre, develación de placa y nombramiento de la "Explanada Leona Vicario" en el conjunto Bucareli, Sánchez Cordero dijo que en el gobierno federal hay diálogo con todos los grupos sociales del país.

“Nosotros vamos a dialogar con todos los grupos sociales y con todas las expresiones políticas; todos son mexicanos y mexicanas y merecen nuestro respeto y consideración, el respeto a sus ideas”, dijo.

¿El tema de la renuncia que están pidiendo del presidente López Obrador? -se le preguntó.

“Eso no es posible ni constitucional ni legalmente porque la elección de puestos populares a través del voto directo de los ciudadanos no es renunciable. Los puestos de elección popular no son renunciables; puedes pedir licencia, pero no puedes renunciar porque ya fuiste electo popularmente”, afirmó.

Sánchez Cordero dijo que al gobierno no le preocupa, sino que le ocupa la manifestación que realizan los integrantes del llamado Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador.

jmonroy@eleconomista.com.mx