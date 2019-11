Las dos mujeres y un hombre que resultaron heridos en una agresión contra un grupo de turistas que visitaba la ciudad de Jerash ya son atendidos por autoridades mexicanas y de Jordania. Hasta el momento se desconocen las razones del ataque.

El embajador de México, Roberto Rodríguez Hernández, se desplazó de inmediato a esa localidad y se encuentra con las personas afectadas, quienes están recibiendo tratamiento médico, dos de ellas en situación delicada, informó la cancillería este miércoles.

“El individuo que perpetró el ataque está detenido, no hay motivo que explique porque hizo esto, no sabemos si era robo, si es un tipo desequilibrado, en fin, eso todavía no lo sabemos, pero ya está detenido”, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

La cancillería informó que La Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene contacto con el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Dr. Ayman Al Safadi, quien expresó que el Rey de Jordania está dando seguimiento personal al caso, y manifestó el compromiso de su gobierno de continuar brindando toda la atención requerida por las personas heridas, otorgar todas las facilidades necesarias a la labor consular mexicana, esclarecer lo ocurrido y aplicar castigo con en pleno apego al Estado de derecho.

Por su parte, México expresó la importancia de la investigación en curso y del apoyo permanente a los connacionales afectados.

“El embajador está ahí, con la madre de la persona con la mayor afectación, y hemos recibido hasta ahora, todo el respaldo del gobierno de Jordania porque están muy preocupados por este lamentable hecho”, agregó Ebrard.