El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó su resolución sobre el litigio que encabeza el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en contra de familiares por el fallecimiento de uno de sus hermanos. La Corte acordó ir al fondo del asunto y explorar la posibilidad de otorgar un amparo liso y llano que permita la libertad inmediata a Alejandra Cuevas Morán.

En la revisión del amparo 541/2021, promovido por Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, quien se encuentra presa por una acusación de su tío, Alejandro Gertz Manero, de ser culpable por omisión del fallecimiento de su hermano, Federico Gertz Manero, el ministro Alberto Pérez Dayán presentó este lunes al pleno de la Corte un proyecto buscaba conceder un amparo a Cuevas Morán, pero sólo para que un juez emitiera una nueva resolución en la que podría, confirmar o no, el auto de formal prisión en su contra.

El ministro Pérez Dayán argumentó que su proyecto no contemplaba interpretar qué significa una revisión adhesiva ni ir al fondo del asunto, porque desde la atracción del caso se le dijo que únicamente era para resolver un asunto que afectaba la imagen institucional del fiscal general de la República, “nunca se dijo que era para fijar un criterio de importancia en materia de revisión adhesión, pero qué bueno que el proyecto motivó la reflexión y, quizá, el cambio de criterio respecto qué hacer frente a una revisión adhesiva cuando este implique fondo, y si es posible que los tribunales de amparo sustituyan a los órganos de jurisdicción ordinaria cuando no hay un pronunciamiento al respecto”, expresó.

Por mayoría de 10 votos de los ministros, el pleno de la Corte rechazó el proyecto presentado por Pérez Dayán, al considerar que no iba al fondo del asunto, por lo que se returnó el asunto a otro ministro para una nueva resolución en la que cinco ministros ya se pronunciaron por otorgar un amparo liso y llano que permita a su vez la libertad a Alejandra Cuevas.

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, explicó que de aprobar el proyecto del ministro Pérez Dayán implicaba no resolver el fondo de la atracción del caso, e “implicaría que se turnara otra vez a la sala responsable; que dicta una resolución en el sentido que sea, ésta nuevamente impugnada en amparo; la sentencia de amparo será nuevamente recurrida y probablemente dentro de un año estaremos en el mismo lugar y esto me parece que no es correcto para ninguna de las dos partes, ni para la quejosa que está privada de la libertad, pero tampoco para quien acude como víctima de un delito particularmente delicado y grave”.

“Simplemente batearíamos el bote, y dejaríamos a las partes que siguieran en un mar de laberintos procesales con los grandes riesgos a la seguridad jurídica a la continuidad de violaciones a sus derechos humanos”, consideró.

Cabe destacar que familiares de Cuevas Morán estuvieron presentes afuera de las instalaciones de la SCJN en espera de la resolución.

Durante la discusión de este asunto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá se pronunció por otorgar un amparo liso y llano a Alejandra Cuevas, argumentando falta de pruebas en su contra, la generación de estereotipos de género que asignan a las mujeres el papel de cuidadoras, y de que esto tenga un vínculo penal.

También argumentó que en el proceso, el juez de la causa no reconoció a Alejandra Cuevas las pruebas que presentó, como constancias médicas y comprobantes de compra de medicamentos para Federico Gertz Manero.

La ministra Loretta Ortiz, quien al inicio de la sesión planteó —sin que le fuera aceptada— su excusa del caso por ser esposa del titular de la Fiscalía Electoral de la FGR, propuso analizar y estudiar el asunto de Alejandra Cuevas y su madre Laura Morán bajo una perspectiva de género, y además tomar en cuenta que ésta última es adulto mayor.

Estimó que en el estudio de fondo se debe valorar si se violó el debido proceso de la procesada, sus derechos humanos, y si se le deben reparar los daños.

El ministro Javier Laynez Potisek afirmó que no hay manera de responsabilizar a Alejandra Cuevas, porque no cometió delito alguno y propuso otorgar un amparo liso y llano, situación en la que también coincidieron los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Norma Lucia Piña y Luis María Aguilar Morales.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa expresó que “debemos dar una respuesta integral al problema jurídico planteado, a efecto de evitar que la contienda se prolongue más de lo que legalmente corresponda”.

El pasado 5 de marzo, a través de una cuenta exprofeso en YouTube fueron reveladas tres conversaciones entre el fiscal especializado en Control Competencial, Juan Ramos López, y el fiscal Alejandro Gertz, quien afirmó tener en su poder un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán —que a su juicio quedaba corto— para definir la situación jurídica de Alejandra Cuevas Morán.

jorge.monroy@eleconomista.mx

kg