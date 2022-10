Ricardo Monreal acusa “guerra fratricida’’ dentro de Morena rumbo al 2024

Ricardo Monreal Ávila anticipó que de continuar la “guerra fratricida’’ en su contra rumbo a la definición del candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia de la República que contenderá en el 2024, de la que responsabilizó a Claudia Sheinbaum, renunciará a su militancia morenista.

“Lucharé con limpieza, lucharé con una actitud digna y si las reglas son claras y si no recibo la mayoría de opiniones en mi favor, aceptaré que no soy el que más prefiere la gente. Pero si se acude a la descalificación, a la intriga, a la amenaza, a la persecución, por supuesto que tomaré mi camino hacia una situación distinta’’, respondió el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores a la pregunta de si “está pensando en salirse del partido, ¿en competir por otra opción política en caso de que se concrete esta guerra sucia contra usted?’’

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara alta reiteró que en la disputa por la candidatura presidencial morenista actuará en razón de su dignidad.

No puedo aceptar ni admitir que, de nueva cuenta, como en 1997, la infamia se apodere de los partidos para descalificarme, perseguirme. No lo voy a aceptar, no lo voy a permitir como lo no permití hace 26 años’’.