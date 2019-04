Los partidos vencidos en julio del 2018 temen, en efecto, que la consulta popular sobre revocación del mandato presidencial se realice el mismo día de la próxima elección federal porque el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena siguen teniendo una “clara mayoría a su favor”, coincidieron Federico Estévez y José Antonio Crespo.

“No quiero acusar a la oposición (...) de una simple actitud reaccionaria, sin lógica política. En este caso, su lógica política es que se saben débiles, entienden que el camino por delante está en chino para ellos, al menos a muy corto plazo, y por tanto tratan de protegerse de lo que pudiera ser levantar un obstáculo aún mayor a su recuperación electoral.

“Lo entiendo perfectamente (que se opongan a empatar la consulta popular sobre revocación presidencial en el año 2021). Es legítimo hacerlo aunque las razones no convencen”, agregó Estévez, maestro en Ciencia Política y profesor del ITAM.

“Es legítima la queja o el temor ante la concurrencia en fechas con elecciones federales de la (consulta) revocatoria; sí es una cuasirreelección en espíritu (de López Obrador)”, expresó.

Para Crespo, analista político e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, las fuerzas políticas de oposición sí están ante el riesgo de perder el registro partidario en el 2021 y desaparecer, independientemente de si se aprueba o no la figura de revocación presidencial.

“Eso podría pasar con o sin revocación presidencial”, dijo Crespo, pero dio la razón a la oposición en el sentido de que el presidente de la República aparezca en las boletas electorales el día de los comicios federales intermedios rompe la equidad electoral.

“Claro que si además alteras la equidad en favor de Morena, peor le puede ir a la oposición”, puntualizó.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores —la bancada mayoritaria—, donde se discute actualmente la minuta sobre revocación presidencial, dijo que el tema “está ideologizado y partidizado” porque para algunos partidos de oposición tiene que ver con un asunto de “sobrevivencia electoral” y para otros “con que no quieren ser sacudidos en el proceso electoral del 2021”.

El senador panista Julen Rementería, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, negó que su partido tema perder el registro dentro de dos años.

“No es un asunto de temores respecto a la popularidad de una persona (...) Lo que el presidente quiere es intervenir en la elección del 2021 y eso es algo contra lo que él incluso, durante muchos años, luchó, para que el gobierno no se metiera en las elecciones (...) Eso que él criticaba es lo que está haciendo, pero de una manera burda”, expuso.

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada senatorial del PRI, anticipó que el bloque opositor conformado por su partido, PAN, MC y PRD garantiza que “la revocación no pasa tal y como viene (...) porque no está cumpliendo lo mínimo que tenemos que pedir: que sea en fecha distinta al periodo del proceso electoral para que haya equidad, y que no haya inclinación de un gobierno hacia un partido político”.

¿Teme el PRI perder el registro en el 2021?

En absoluto.