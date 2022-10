Revela Encinas que Tomás Zerón no aceptó criterio de oportunidad

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguraron que personajes del “viejo régimen” buscaron demeritar y “tirar” la nueva investigación que se realizó para conocer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural de Ayotzinapa.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Ejecutivo federal aseguró que desde la Fiscalía General de la República (FGR), se buscó dinamitar la investigación de la Comisión de la Verdad, encabezada por Encinas.

Ante la pregunta expresa de si se refería al exfiscal Omar Gómez Trejo en este asunto, el mandatario sostuvo que “no, otros. Es que hay muchos. Este es un régimen que no termina todavía de morir, ya lo he dicho. Estamos (…) es un proceso de transición, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer”.

Criterio de oportunidad

Por su parte, el subsecretario Encinas reconoció que viajó a Israel para ofrecerle, al extitular de la Agencia de Investigación Criminal, de la entonces Procuraduría General de la República, Tomás Zerón, un criterio de oportunidad.

“Se realizó el contacto a través de sus abogados, incluso fue iniciativa de los propios abogados, y sostuvimos una reunión donde se le ofreció abiertamente las garantías de que el criterio de oportunidad al que pudiera llegar con la autoridad judicial se cumpliría de manera puntual. No lo aceptó, es así de sencillo.

“Y aunque ha habido contacto todavía con los abogados, a la fecha no se ha allanado a asumir este compromiso”, sostuvo el subsecretario.

La anterior reunión fue revelada en un reportaje del diario estadounidense The New York Times en el cual también se afirmó que el subsecretario habría reconocido que las pruebas recolectadas en la investigación de la Comisión de la Verdad que encabeza son endebles.

Sobre esto último el funcionario se dijo sorprendido de dicha revelación al tiempo que aseguró que sus dichos no “fueron así”.

“Mucho menos, sería una falta de respeto a las compañeras y compañeros de mi equipo de trabajo que van acompañados de manera muy seria y profesional”, comentó el subsecretario de Gobernación.

Agregó que el informe debe de verse de una manera integral y que comentó al medio de comunicación que se han identificando 154 eventos para armar este rompecabezas.

