Reforma electoral de AMLO no reduce ni elimina financiamiento a partidos políticos, advierte especialista

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que su iniciativa de reforma electoral busca reducir el financiamiento de partidos políticos, especialistas advirtieron que, en los hechos, no reduce ni elimina los recursos, sino que únicamente es un traslado de recursos.

Eric Guerrero Luna, especialista en materia electoral por la Universidad Popular del Estado de Puebla, afirmó que “si leemos de fondo la iniciativa presidencial, realmente no están haciendo una reducción del financiamiento. Nosotros ya hicimos una fórmula de cómo quedaría la asignación del financiamiento, y no están dando financiamiento para actividades ordinarias, que es el que se da cuando no hay campañas, pero la iniciativa es tramposa, porque se lee como que: ‘ya no damos financiamiento’, pero (contempla) que todo el financiamiento que se deja de dar para actividades ordinarias, se traspasa a la bolsa de financiamiento de campañas”.

Cuestionado sobre por qué la iniciativa presidencial argumenta la reducción del financiamiento, el abogado especialista mencionó: “en la materialidad de ese financiamiento no hay reducción, al contrario. Claro que la iniciativa presidencial es inteligente porque Morena tiene estructura, tiene simpatizantes, Morena no necesita el dinero para crear una estructura. En resumen, el financiamiento ordinario le da igual a Morena porque está en el poder. ¿Cómo sostiene ese poder? Teniendo más financiamiento para las campañas para moverse más con sus candidatos. Lo que hace es trasladar el financiamiento ordinario para las campañas para que, ahí sí, los candidatos de Morena tengan dinero donde lo necesitan y lo ocupan”.

Mencionó que esa estrategia tiene un riesgo en la eliminación de la pluralidad política, “porque como era en la hegemonía del PRI, los partidos chiquitos se van a quedar sin financiamiento no van a tener dinero para hacer estructura, para generar simpatías y aparte se estaría vulnerando el derecho de la ciudadanía de asociación política y de participar en la vida democrática del país”.

En un ejemplo en caso de que se aprobara la iniciativa presidencial, Eric Guerrero Luna planteó que en el caso de Movimiento Ciudadano, que no tiene la capacidad política que tiene Morena, no podría crearse simpatías con ofertas políticas.

“A Morena no le hace falta eso porque el Presidente tiene las mañaneras, y todos los recursos públicos a su disposición para promover el programa que quiera”, refrendó. Añadiendo que el financiamiento en año electoral también beneficiaría a Morena.

En su proyecto de iniciativa, López Obrador plantea una reforma electoral para ahorrar hasta 20,000 millones de pesos, con medidas como eliminación de diputaciones plurinominales; reducción de legisladores federales y locales, así como la reducción al financiamiento de partidos políticos para asignarlo exclusivamente a campañas electorales.

jorge.monroy@eleconomista.mx