El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que los investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) son grupo predilecto del régimen anterior, de los regímenes neoliberales.

López Obrador afirmó que los 31 investigadores del Conacyt se beneficiaron con recursos públicos a través del chantaje y ahora se quejan porque les quitaron la oportunidad de seguir manejando dicho presupuesto millonario. “Antes había derroches que ya desaparecieron”, aseguró desde Palacio Nacional.

La FGR acusa a 31 académicos de haber usado ilegalmente entre el 2013 y el 2018 la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico para recibir recursos públicos por 244 millones de pesos, que no obstante fueron asignados por el propio Conacyt.

El pasado miércoles, un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya, Estado de México, negó en definitiva a la Fiscalía órdenes de aprehensión en contra de los 31 científicos y exfuncionarios del Foro Consultivo, por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y cohecho.

“Ahora que hay esta polémica del Conacyt, tenían una asociación un grupo de investigadores y se les tenía que pagar del presupuesto hasta para sus lujos, como tenían mucha influencia, buenas agarraderas, y se les tenía que entregar estos fondos y cuando ya desaparece eso, que ya no hay esas extravagancias, esos lujos, ese derroche, pues entonces se inconforman y se quejan de que no se invierte en la ciencia, que no le importa al gobierno la innovación tecnológica”, dijo AMLO.

Detalló que, según un reporte que le envió la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, entre 2002 y 2018 este grupo de investigadores recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y 471 millones para cubrir gastos de operación entre los que se incluían choferes, celulares, servicios de bocadillos, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero.

“Que se investigue y si hay corrupción que se castigue, por qué nada más se va a castigar a los pobres, a los que no tienen cómo comprar su inocencia” sentenció el primer mandatario en su habitual conferencia de prensa mañanera.