El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este martes 29 de septiembre en conferencia de prensa en Palacio Nacional el derecho de las mujeres a manifestarse, esto luego de la marcha realizada el lunes 28 de septiembre por la conmemoración del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro.

“Yo creo que nosotros debemos de respetar la libre manifestación de las ideas y manifestar el derecho que se tiene a luchar por causas justas”, señaló.

López Obrador hizo un llamado a los grupos feministas para manifestarse de forma pacífica, “ yo no apoyo la violencia, soy pacifista, no debe de haber violencia, entiendo que exista coraje y también dolor, pero no estoy de acuerdo con esa línea”, dijo.

“El movimiento feminista merece todo nuestro respeto, pero no tengo empatía con la violencia”, dijo, así como recomendo tener cuidado con las infiltraciones en los movimientos.

Dijo que pese a que se tienen identificadas a las manifestantes del lunes que tiraron bombas molotov no se les detuvo porque su gobierno no busca tener presos políticos.

Por otra parte reconoció al gobierno de la Ciudad de México, así como a Claudia Sheinbaum, por no caer en provocaciones durante la marcha del lunes en la capital del país.

Aseguró que el gobierno federal trabaja diariamente atendiendo agresiones a mujeres y feminicidios, “lo hacemos y lo vamos a seguir llevando a cabo”, sentenció.