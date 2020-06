El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la prisión domiciliaria concedida por un juez al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, se debió a razones humanitarias debido a la proliferación del coronavirus (Covid-19).

En Palacio Nacional, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el mandatario federal aclaró que la prisión domiciliaria no exime, per se, al ex mandatario de la sentencia que enfrenta por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.

Recordó que Villanueva busca desde hace varios años que sea librado de dichos delitos, e incluso ha buscado su indulto.

Sobre el tema de Mario Villanueva que ya está en prisión domiciliaria ¿continua en trámite el tema del indulto? -se le preguntó al presidente López Obrador.

“Sí, todo lo que soliciten. En este caso, fue por la situación de la pandemia, por su estado de salud y él sigue con su proceso legal buscando ser exonerado, como tiene derecho cualquier persona, se sigue el juicio. Esta es una situación especial, vamos a decir, humanitaria, lo queremos hacer con muchos adultos mayores sobre todo”, contestó.

El Primer Mandatario dijo que da seguimiento con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en asuntos que tienen que ver con la amnistía para otros presos y que sean liberados en el marco de la actual contingencia sanitaria.

“Se va avanzando, pero es lento, lento, porque son trámites, quisiéramos hacerlo por decreto, pero no, tiene que haber desistimientos, hay todo un proceso, lleva mucho tiempo. Esto de Mario Villanueva llevó tiempo y así otros casos.

“La licenciada Olga Sánchez Cordero está viendo todo esto y sí queremos, porque queremos proteger a los adultos mayores enfermos, que puedan estar en sus casas, sobre todo los que no han cometido delitos graves o que no han sido sentenciados por delitos graves y son mayores de edad, y ya deberían de estar afuera.

“Muchos están ahí, aparte de que no deja de haber gente inocente, además de eso, muchos ya tienen hasta posibilidades de salir, pero los trámites burocráticos demoran su salida”, sostuvo.