Los precandidatos a la presidencia 2018 comienzan a hacer sus recorridos para dar a conocer en qué temas están interesados, así como las zonas que han visitado en la conquista del terreno electoral.

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de Morena

¿En qué estados estuvieron los precandidatos?

El domingo acudió a la colonia Santa Isabel Tola de la delegación Gustavo A. Madero

El lunes visito Calpulalpan; Chiautempan y Huamantla en Tlaxcala.

El martes visitó Huautla, San Felipe y Loma Bonita en Oaxaca.

El miércoles visitó Veracruz.

El jueves estuvo en Apán; Cuautepec y Acaxochitlán, Hidalgo.

El viernes estará en Zimapán, Huichapan y Tepeji del Río en Hidalgo.

¿Con quiénes se reunieron?

Visitó comunidades indígenas, simpatizantes de Morena en Tlaxcala, Oaxaca, Hidalgo y la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

¿Qué temas tocaron?

Ley de Amnistía a delincuentes; reforma fiscal en Estados Unidos; Ley de Seguridad Interior; alianza de Morena con el partido Encuentro Social, formado principalmente por cristianos; propuesta de José Antonio Meade para que aspirantes presidenciales presenten exámenes médicos y toxicológicos.

Frases de la semana

“Soy hipertenso; me tengo que tomar unas pastillas, un coctel de pastillas diarias para que no me aumente la presión”. Dijo que los doctores le han recomendado, “que no me hagan hacer corajes los de la mafia del poder”.

“No es de ultraderecha el Partido Encuentro Social con el que nos aliamos”.

“El próximo presidente de México nunca dará una orden a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo”.

“A los corruptos no (les daría amnistía). Por ejemplo, cómo se le va a dar amnistía a (Miguel Ángel) Yunes, a (Javier) Duarte tampoco, a (Carlos) Salinas; tampoco a (Vicente) Fox. (Sólo) a la gente que esté sinceramente arrepentida y que quiera reincorporarse a la vida pública”.

“Nosotros ya estamos estudiando este asunto (la reforma fiscal de Estados Unidos). Hay un equipo que está haciendo un análisis sobre lo que tenemos que hacer en materia de política fiscal para, si es necesario, vamos a hacer modificaciones al marco fiscal, con el propósito de no afectar a inversionistas, para competir, que no haya fuga de inversiones y que los empresarios tengan condiciones de igualdad en cuanto al pago de impuestos esto con relación a Estados Unidos”, dijo.

Ricardo Anaya aspirante a la precandidatura presidencial de la coalición “Por México al Frente”



¿En qué estados estuvieron los precandidatos?



El domingo 17 de diciembre recorrió junto con el precandidato a la coalición “Por México al Frente” al Senado, Juan Zepeda calles de Ciudad Nezahualcóyotl.



El lunes18 de diciembre realizó actos de precampaña en la Ciudad de México con el acompañamiento de la presidenta del PRD, Alejandra Barrales y militancia del Sol Azteca.



El martes 19 de diciembre encabezó un acto de precampaña en el Centro de Convenciones Cantabria en Morelia Michoacán. Antes se reunió con el gobernador del estado, Silvano Auroles



El miércoles 20 llevo a cabo un acto de precampaña en León, Guanajuato.



El jueves 21 de diciembre sostuvo una reunión con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. La comida se llevó a cabo en restaurante El Cardenal del Hotel Hilton Alameda, Ciudad de México.



Hoy viernes 22 de diciembre, llevará a cabo un evento con simpatizantes en el Grand Versalles Eventos Sociales en Mérida, Yucatán.



¿Qué temas tocaron?



Se reunió con gobernadores y dirigencia del PAN, PRD y Movimiento ciudadano para cerrar filas.

Pregonó la fortaleza de la alianza partidista y descartó un auto dedazo en su candidatura.

Solicitó escuchar llamados sobre la Ley de Seguridad Interior.

Se pronunció sobre la concesión de la prisión domiciliaria de la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.

Criticó la designación del INE a Lizandro Núñez -quien trabajó con el aspirante José Antonio Meade - como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización .



Frases de la semana



"El Frente está fuerte, firme y listo para ganar esta elección".



"Decían que no iba a haber coalición electoral (pero) ya hay coalición electoral y está más fuerte que nunca".



“Es evidente que ahí hay un acuerdo en el marco del proceso electoral, y esto deja más claro que nada que el PRI de Meade es el PRI de siempre, el PRI de estos acuerdos en donde se negocia la ley, el PRI de la impunidad. Regresa así a su casa, y me refiero a su casa, el PRI”, sobre la prisión domiciliaria de la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo.



"Digámoslo con todas sus letras: es un error garrafal el que cometió el Instituto Nacional Electoral. El conflicto de interés es evidente. El señor era empleado, subordinado de quien hoy es el candidato del PRI", sobre la designación del INE a Lizandro Núñez.

Meade aspirante presidencial de la coalición Meade Ciudadano por México

José Antonio Meade Kuribreña, precandidato único de la coalición Meade Ciudadano por México, integrada por el PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, a la presidencia de México:

Lunes: Campeche

Martes: Yucatán

Miércoles: Ciudad de México

Jueves: Sonora

Durante la semana se reunió con la militancia priísta y con mujeres y jóvenes.

Frases de la semana

“La decisión que tomó el PRI de abrir puertas y ventanas para tener un diálogo con la sociedad y juntos construir un espacio de propuestas frente a la distancia y la desconfianza, es la mejor receta”.

“Yo creo que no (habrá violencia durante las elecciones de 2018. Yo creo que lo que se espera es la posibilidad de contrastar propuestas, la posibilidad de contrastar ideas y de que eso nos permita que el proceso electoral sirva para generar espacios de unión, de encuentro, de conciliación y de unidad”.

“Sabemos hoy, que el reto de seguridad es un reto que implica que redoblemos esfuerzos y que lo hagamos modificando las instituciones y que frente a ese reto tienen que ser actualizadas.

“En materia de seguridad tenemos que enfrentar con mayor inteligencia el reto de las armas. Todos los estudios que venimos viendo acreditan que la presencia de armas exacerba el reto de violencia, tenemos que acabar con el dinero de los carteles y tenemos que hacer el centro de nuestra estrategia la inteligencia y el combate a los recursos ilícitos.

“Tenemos que modificar nuestro marco normativo en los delitos que más nos duelen, para reconocer que esos delitos, que hoy son de naturaleza local, que cada estado define de manera diferente e investiga de forma distinta, se beneficiarían de tener un enfoque común y compartido para que, por la vía de combatir las armas, el dinero, tener investigaciones contextualizadas y una misma definición y procedimientos para enfrentar los delitos que nos lastiman, podamos tener muchos mejores resultados”.