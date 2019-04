El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, aseveró que se respetaron los derechos laborales de los maestros durante la aprobación de la Reforma educativa, pero aseguró que el caso particular de las plazas y la nómina del sector educativo “es algo que va a manejar la SEP a través de mecanismos transparentes”.

“Lo que vamos a construir es un esquema en el cual pongamos sobre una mesa de cristal, por así decirlo, las plazas vacantes, las plazas que se van asignar, los aspirantes, el presupuesto, y la planeación de necesidades de servicio, para que todo mundo conozca para qué se asignaron y a quien se asignaron. Y así como hoy se están transparentado las plazas de la burocracia y gobierno federal, así serán las plazas magisteriales”, dijo en conferencia de prensa.

El titular de la SEP, detalló que en las reuniones que sostuvo sobre la nueva reforma educativa el tema más complejo fue la distribución de las plazas magisteriales.

“Nosotros no estamos legislando, ni trabajando en función de un grupo, sino en función de nuestras niñas y niños”, aseguró.

Finalmente, Esteban Moctezuma Barragán reiteró que hay una enorme corrupción en la SEP, en los niveles que tienen relación con decisiones administrativas, básicas, de escuelas y sindicatos.

Promete transparencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador saludó la decisión de la Cámara de Diputados de “cancelar la mal llamada Reforma educativa”, y aseguró que no habrá tráfico de plazas docentes.

“No va a haber venta de plazas; no va a haber tráfico con las plazas; no va a haber charrismo sindical; no va a haber sindicatos protegidos por el gobierno; no se aceptan grupos de intereses creados. Esto es otra cosa, es un cambio por completo”, refirió.

El mandatario descartó que haya entrega de dinero a dirigentes a fin de “mantenerlos quietos”, y agregó que se fortalecerán las escuelas normales, así como la carrera magisterial, además de quitar las evaluaciones docentes con carácter punitivo.

“Las plazas se tienen que entregar de acuerdo a los méritos, y darle preferencia, eso sí, a los egresados de las normales”, afirmó.

Defienden aprobación

Los coordinadores parlamentarios del Morena, Movimiento Ciudadano y del Verde Ecologista defendieron que la Reforma educativa aprobada por la noche del miércoles y la madrugada del jueves no deja espacio para que las plazas magisteriales queden en control del sindicato de maestros.

El miércoles, mientras se discutía la reforma educativa, la fracción parlamentaria del PAN afirmó que la modificación constitucional dejaba la posibilidad que, ante un litigio, el sindicato de maestros tuviera la prerrogativa de designar plazas laborales dentro del sistema educativo.

Cabe destacar que la polémica gira en torno del artículo 16 transitorio de la nueva reforma educativa que indica: “Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación, se regirán por el Artículo 123 constitucional apartado B. Con fundamento en este decreto la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la ley reglamentaria del Sistema Nacional de Carrera de las maestras y los maestros”.

El PAN comunicó que lo dispuesto en el artículo 16 transitorio evade la responsabilidad de la Cámara de Diputados para establecer el impacto presupuestal, y desconoce las repercusiones de las leyes secundarias en los procesos de admisión y de promoción de plazas.