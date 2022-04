El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo miércoles dará a conocer un plan para contener el aumento de la inflación en el país. Aclaró que no se establecerá un control de precios, sino se establecerá precio de garantía a 24 productos básicos de la canasta básica.

Afirmó que integrantes de su gabinete han trabajado para alcanzar un plan de contención de la inflación, y destacó que ha habido disposición de productores, comerciantes, transportistas y tiendas departamentales para que bajen -sin imponer- los precios a los consumidores.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el primer mandatario dijo que “no habrá control de precios, sino que habrá precios de garantía” a 24 productos de la canasta básica, sobre todo maíz, frijol, trigo, arroz, así como la leche.

“Sin establecer control de precios, estamos llegando a un acuerdo con grandes productores de alimentos y con distribuidores, con las tiendas departamentales, con todas, y casi todos están aceptando ayudar y lo que les estamos proponiendo es que tengamos un precio parejo de una canasta básica que se pueda comprar al mismo precio en la Ciudad de México o en Tijuana o en Valladolid o Tapachula, un precio justo”, explicó.

“Estamos trabajando al interior del gobierno todas las áreas, eso tiene que ver con los precios de gasolina. Adelanto que no van a aumentar la luz, tampoco de la gasolina, es parte de este plan pero también estamos considerando mucho a las actividades productivas sobre todas las que tienen que ver con la siembra de alimentos. Aquí también aprovecho, no voy a dejar pasar la ocasión para exhortar, llamar de manera respetuosa a los campesinos, para que se siembre maíz, se siembre frijol, lo básico, porque se enfrenta la carestía, la inflación, con el autoconsumo, no sólo con la producción comercial”, indicó.

“Si somos autosuficientes en alimentos vamos de gane; no es lo mismo comprar el frijol, comprar el maíz, que tenerlo en la casa, hay que sembrar todo lo que se pueda para el autoconsumo y esto va acompañado de los apoyos que llegan de manera directa, ya no a través de las dependencias, si no que se les deposita desde la Tesorería un apoyo y vamos a ampliar el programa de fertilizantes gratuitos”, dijo.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una inflación de 0.16% en la primera quincena de abril de 2022, por lo que la tasa anual se ubicó en 7.72 por ciento. Como referencia, en igual periodo del 2021, la inflación quincenal fue de 0.06% y la anual de 6.05 por ciento.

Los precios de los productos agropecuarios aumentaron 0.65%, resaltando el precio del jitomate, el chile serrano y el aguacate que se comercializaron 16.65, 15.16 y 4.73% más caros, respectivamente. Los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno bajaron 1.70% a tasa quincenal, lo que se debió principalmente a los ajustes en las tarifas eléctricas dentro del esquema de temporada cálida en 18 ciudades del país.

