Pío López Obrador se ampara contra apertura de expediente; jueces rechazan competencia

Pío Lorenzo López Obrador, hermano del Presidente de la República, promovió un amparo en contra de la instrucción del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), para que la Fiscalía General de la República (FGR) publicite las seis carpetas de investigación que inició en su contra por presuntos delitos electorales.

El juicio de amparo fue promovido por el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, pero ambos se declararon incompetentes.

Pío López planteó como acto reclamado la información requerida por un particular a través del recurso de revisión 7147/22 ante el Inai, en la cual solicitó acceso a la información sobre la indagatoria de la FGR por

En 2020 un medio de comunicación difundió un video donde se observó a Pío López Obrador recibir, supuestamente en 2015, fajos de dinero en un sobre amarillo por parte de David León, excoordinador de Protección Civil y exfuncionario del gobierno de Chiapas.

El hecho habría ocurrido supuestamente en el 2015 cuando estaban en marcha campañas políticas federales. Partidos de oposición a Morena presentaron al INE una denuncia, por lo que la Comisión de Fiscalización del órgano electoral nacional inició una investigación, misma que continúa a la fecha dado que la FGR se ha negado a entregar información, e incluso a promovido diversos juicios de amparo.

El 20 de abril de este año, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, concedió una suspensión a la Fiscalía General de la República para que no entregue, como le había ordenado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las carpetas de investigación sobre Pío.

Consejeros del Instituto Nacional Electoral han argumentado que no pueden avanzar en las investigaciones de los casos Pío López Obrador, Odebrecht y Estafa Maestra, entre otros, debido a la resistencia de la FGR de entregar información, y por la decisión de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El consejero Ciro Murayama resaltó que la Comisión de Fiscalización del INE tiene pendientes de resolver cuatro investigaciones que tienen que ver con retraso y resistencia de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR a entregar información sobre sus carpetas de investigación sobre los casos Pío López Obrador; Odebrecht; Estafa Maestra y por un asunto de posible falta de reporte de gastos de campaña de la Coalición "Juntos haremos historia por Baja California".

La consejera Claudia Zavala resaltó que el entonces IFE sancionó el caso Pemexgate gracias a información de la entonces PGR (hoy FGR), y cuestionó que esa fiscalía hoy niegue información.

“Si es preocupante porque ya tenemos mucho tiempo en estos procesos de investigación, y la pregunta es: ¿por qué la resistencia de las autoridades? Y es evidente que esa protección se lleva a cabo”, dijo.

La consejera Carla Humphrey dijo que preocupa que las instancias de gobierno no entreguen a otra autoridad del Estado la información que se le requiere, y la cual es fundamental para dar cumplimento de los procedimientos de fiscalización de partidos.

“Una clara obstaculización a las labores de investigación de esta autoridad que no tienen contexto de un estado democrático de derecho y de colaboración de autoridades”, expresó. Recordó que obstaculizar la labor del INE puede tener consecuencias legales”, planteó.

El jueves 7 de octubre del 2021, el presidente López Obrador se pronunció porque su hermano, Pío López Obrador, sea investigado por las autoridades competentes y en su caso de existir elementos, sea sancionado.

“Lo de mi hermano ha quedado ya muy claro de manifiesto que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo, por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia, yo ya no me pertenezco”, argumentó en aquella ocasión.