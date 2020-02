La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE informó que en el último año las siete fuerzas políticas con registro nacional perdieron, en conjunto, cerca del 70% de sus afiliados, al pasar de 13 millones 549,895 militantes a cuatro millones 280,465 simpatizantes.

Así, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pasó de seis millones 546,560 afiliados a un millón 578,242, es decir cuatro millones 968,318 simpatizantes menos, mientras que el de la Revolución Democrática (PRD) pasó de cinco millones 30,034 a un millón 250,034, lo que representa tres millones 780,000 afiliaciones menos.

Lo anterior, derivado del proceso de revisión y actualización de sus padrones realizado por las fuerzas políticas durante el último año, mediante el cual la autoridad electoral corroboró de manera preliminar —pues aún falta realizar otras compulsas—, que no lograron acreditar o refrendar el respaldo ciudadano tal y como lo establece la ley en la materia.

De acuerdo con el Informe final sobre el procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los partidos políticos nacionales (INE/CG33/2019), se desprende que los partidos del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano presentaron una reducción cerca de 50 por ciento.

Lo anterior, dado que pasaron de 508,210 a 249,385 afiliados y de 466,197 a 229,479 militantes, respectivamente. En contraste, el partido Verde Ecologista (PVEM) pasó de 304,311 afiliados a 460,554, mientras que Morena redujo en un 12% su base de simpatizantes al pasar de 317,595 a 278,322.

En sesión pública, la consejera electoral Adriana Favela destacó que los siete partidos políticos contaban en conjunto con un registro de 13 millones 549,895 militantes "y terminamos con un registro de cuatro millones 289,000".

Esto es, "hubo una actualización de más de nueve millones y medio de personas que ya no están en sus registros porque ya se actualizaron y porque ya esas personas se les respetó su derecho a la libre afiliación, y partimos de la base de que, si ya no están ahí con ustedes (en sus padrones) es porque no tienen cédula de afiliación o porque ellos decidieron renunciar a esa militancia".

Favela Herrera recordó que los partidos políticos son responsables de las afiliaciones. "Nosotros lo único que estamos haciendo es verificar si esa persona que ustedes dicen que es su afiliado, tiene la calidad ciudadana o no y que está en la Lista Nominal de Electores que tiene el INE.

"No sabemos si esa afiliación es válida o no lo es, esto es, que la hayan recabado de manera adecuada, esa ya es una responsabilidad de ustedes (los partidos políticos). También ustedes son responsables de estar actualizando su padrón de afiliados, así como de la conservación de esas afiliaciones y de los archivos conducentes", añadió la consejera.

El iInforme que fue aprobado por unanimidad, será remitido al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que en su caso, lo revise, modifique o apruebe en una sesión próxima.

