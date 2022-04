El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, instó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a sancionar las presuntas violaciones legales cometidas este domingo 10 de abril durante la primera consulta de Revocación de Mandato presidencial en México.

Ambas instituciones, dijo, “tienen el deber de evaluar y sancionar las violaciones a la Constitución y las leyes electorales, particularmente en el tiempo de veda electoral, porque la revocación de mandato además fue usada para promover a sus candidatos en los seis estados con elecciones para gobernador, lo cual puede tipificarse como delito electoral’’.

En opinión del panista, la consulta “quedará marcada por la ilegalidad, la mentira, manipulación y el desvío de recursos públicos; mal precedente para una verdadera consulta popular de revocación de mandato’’.

Si el proceso revocatorio no alcanza una participación de al menos 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, equivalente a poco más de 37 millones, para ser vinculante, anticipó, será un “duro golpe a la popularidad y al ego presidencial’’.

La gran farsa del gobierno de Morena no puede llamarse consulta “popular”, sino más bien “de Estado”, por el despilfarro brutal que hicieron, las ilegalidades, desvío de recursos y uso de instituciones públicas para promoverla.https://t.co/jp8OoN5ALI — Marko Cortés (@MarkoCortes) April 10, 2022

Farsa

Para Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el primer proceso revocatorio presidencial “pudo ser un suceso histórico de democracia participativa’’, pero “desafortunadamente Morena lo convirtió en una burla’’.

En un video que posteó en redes sociales, dijo que lo que hizo Morena “fue voltear de cabeza y pervertir el propósito de un proceso democrático para satisfacer su propio ego y seguir engañando a los mexicanos’’.

Desde la óptica del priista, México no necesitaba el referido proceso, sino “resultados, soluciones, que la gente tenga mejor calidad de vida, no espectáculos de distracción, no esta burla y esta farsa de la que quieren hacer objeto a todos los ciudadanos’’.

Morena volteó de cabeza y pervirtió el propósito de un proceso democrático como la Revocación de Mandato, para satisfacer su propio ego y seguir engañando a los mexicanos. pic.twitter.com/i9d2IEYY51 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) April 10, 2022

Desvarío

Dante Delgado, presidente nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), informó, vía Twitter, que participó en el proceso revocatorio presidencial solamente para anular su voto “porque me parece absurdo que una herramienta constitucional que debería permitir a los ciudadanos ejercer su derecho a revocar a gobernantes que traicionen su confianza, esté siendo utilizado por el gobierno y Morena para montar un teatro para reducir un derecho ciudadano a una pantomima, para simular una ‘ratificación’ con el único propósito de satisfacer, una vez más, la vanidad del presidente de la República’’.

Hoy vine a anular mi voto porque me parece absurdo que una herramienta constitucional que debería permitir a los ciudadanos ejercer su derecho a revocar a gobernantes que traicionen su confianza, esté siendo utilizado por el Gobierno y Morena para montar un teatro... pic.twitter.com/diNgnuVLqn — Dante Delgado (@DanteDelgado) April 10, 2022

Dirigiéndose al mandatario mexicano, escribió: “Este nuevo desvarío tuyo violenta al estado de derecho, ofende a la ley y a la República. Ten claro que tu capricho, que además costó miles de millones de pesos al país, no pasará desapercibido’’.

rolando.ramos@eleconomista.mx