PRI insiste en que votará en contra de la reforma electoral si daña al INE y al TEPJF

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, insistió en que el tricolor jamás ha faltado a su palabra, y garantizó que "vamos a votar en contra de la reforma electoral, si pretende dañar al Instituto Nacional Electoral (INE) o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)".

El líder priista afirmó que es comprometido y que conoce a las instituciones. "La posición del PRI está al lado de México. El PRI jamás ha faltado a su palabra y a su compromiso de fortalecer las instituciones democráticas de México. Es el partido pilar, estructural, vertebral, que impulsó el proceso político democrático en México", planteó.

De gira por Nuevo León, durante una reunión con priistas de la región, Alejandro Moreno refirió que en los años 70, mientras en América Latina y el Caribe se vivían las dictaduras de derecha, el PRI impulsó la reforma más importante en 1976 para dar representación a los partidos políticos, y posteriormente - desde el gobierno o desde la oposición- diversas reforma desde 1994 hasta la más reciente en 2014.

Y fuimos nosotros, y no otros, los que impulsamos la apertura y la participación política de todos. Sin chistar (el PRI) ha entregado el poder, porque somos un partido responsable con México", dijo.

Sostuvo que el partido a nivel nacional, "jamás va a tomar una decisión que no vaya encaminada, primero, al respeto irrestricto de nuestra Constitución y la ley; segundo, el PRI es el partido que construyó este país, con aciertos y errores, con las puertas abiertas, que escucha a la militancia y respeta la decisión de las mayorías".

El dirigente del partido tricolor aseveró que, "como partido político, no les vamos a fallar. El PRI está al lado del respeto a la ley, del respeto a las instituciones, al equilibrio, para que podamos tener un mejor país, un país democrático, representativo, para todos, con buenas y mejores oportunidades".

Señaló que el Gobierno de Morena "es una vergüenza, una tragedia, una desgracia para México", por lo que exhortó a los liderazgos priistas a ser mensajeros de ello.

Expuso que en Morena "no tienen capacidad para llevar los destinos de este país, porque no conocen México. Estos no han hecho nada, es puro discurso, pura demagogia. Debemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos hecho".

