El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cuestionó que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa (FCH) haya propuesto el retiro del apoyo de México a Estados Unidos en materia de seguridad, cuando en su sexenio hubo un acuerdo para resolver los problemas en esa materia.

En conferencia de prensa luego de participar en la reunión plenaria de los diputados federales del PRI, Osorio Chong afirmó que México no está en guerra contra los delincuentes, como promovió el anterior gobierno federal, sino que ahora se trabaja para recuperar la seguridad.

Osorio Chong respondió a Felipe Calderón, quien el viernes consideró que ante el amago de Donald Trump a nuestro país, el gobierno de México debe diseccionar su apoyo a EU en materia de seguridad.

Nosotros no estamos trabajando por la seguridad para ayudar a otra nación (...) no le estamos haciendo el trabajo a otras naciones. (...) nosotros no tenemos un acuerdo para resolverle los problemas a otras naciones , dijo.

En tanto, cuestionado sobre lo dicho por el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, sobre que el gobierno de EU analiza que los cárteles paguen la construcción del muro, Osorio dijo que no queda claro cómo lo haría el país vecino.

Entiendo que tanto en Estados Unidos como en México cuando se detiene a un miembro de una organización delictiva se ve lo que lograron obtener y pasan a formar parte del Estado mexicano o de EU, lo que hay que ver es qué están planteando ellos, ya teniendo estos recursos, cómo los destinan a sus propios objetivos , aseveró.

El secretario de Gobernación dijo que durante su reunión con los diputados del PRI les expresó que el gobierno mexicanos está listo para recibir a los connacionales que pudieran ser deportados por el gobierno de Trump, a quien demandará que las repatriaciones las realice en los lugares específicos en los que se hacía con el gobierno de Barack Obama.