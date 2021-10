La reforma constitucional en materia eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador no pasará en la Cámara de Senadores, en sus términos, aseguraron el panista Julen Rementería del Puerto, la priista Claudia Ruiz Massieu Salinas y el perredista Miguel Ángel Mancera Espinosa.

“Yo creo que tenemos que conservar el bloque por México”, afirmó el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara alta y anticipó que trabajará en ese sentido.

“Al final, en esto lo importante es que el bloque se sostenga, porque me parece que esta es una causa tal vez de las más importantes que hayamos tenido, porque de lo que habla (la iniciativa presidencial) es realmente de atentar no solamente en la parte energética o en la parte estrictamente de generación de energía eléctrica, sino en la parte de la seguridad nacional porque el hecho de que podamos sufrir apagones como los que ya hemos tenido ante una empresa absolutamente ineficiente, que es la (Comisión Federal de Electricidad) CFE, que no puede con el paquete, pues por supuesto que genera condiciones de vulnerabilidad para nuestro país y no lo podemos permitir”.

Además, advirtió, de aprobarse el proyecto tal cual “vamos a atentar contra lo pactado en el T-MEC, o sea, vienen por supuesto demandas que no serían para nada menores”.

Para Ruiz Massieu Salinas, la iniciativa de López Obrador “no es una ley que nosotros podamos respaldar así.

“Creo que deberíamos estar hablando cómo generar desarrollo, empleo y cómo darle mayor calidad de vida a las familias de México y no hacer planteamientos que van haciendo justamente todo lo contrario.’’

En tanto que Mancera Espinosa fue claro en el sentido de que, en los términos en que fue planteada la iniciativa presidencial “no pasará”.

A través de un comunicado de prensa, Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del PRD, ofreció que su partido “se mantendrá firme’’ en contra de la reforma eléctrica lopezobradorista, “como lo ha hecho durante todo el sexenio, para evitar que las reformas regresivas del presidente de la República -como lo es la reforma energética- perjudiquen a las familias mexicanas”.

Desde Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el PRI está ante la oportunidad histórica de definirse.

“De modo que ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad pues el PRI tiene una oportunidad para definirse. ¿Va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del presidente (Lázaro) Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México? Entonces, sí es un momento, de nuevo, definitorio, vamos a ver qué resuelven”.

Cuestionado sobre si le pediría al PRI que no se deje presionar por el PAN y PRD, partidos con los que se coligó en los pasados comicios de diputados federales, respondió:

“Pues cada quien tiene que asumir su postura y es momento de una definición, o es otra oportunidad para definirnos, si estamos porque se conserven como empresas públicas Pemex y la Comisión Federal de Electricidad o queremos desaparecerlas, como se ha intentado en todo lo que fue el periodo neoliberal, para que el mercado de las gasolinas, de la energía eléctrica, quede en manos de particulares, de empresas, sobre todo extranjeras. Es una definición”.

