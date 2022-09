Omar García Harfuch afirmó que durante desaparición de los 43 normalistas era comisionado de la Gendarmería en Michoacán

El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, afirmó que durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre del 2014, él fungía como comisionado de la entonces división Gendarmería en Michoacán, por lo que reiteró que no asistió a ninguna reunión para acordar la llamada “verdad histórica” como sostiene la Fiscalía General de la República (FGR).



El funcionario indicó que el 6 de septiembre de 2014 recibió instrucciones de trasladarse a Michoacán para apoyar a la recién creada División de Gendarmería.



Añadió que a partir del 8 de septiembre se integró a dicha comisión, y fue hasta inicios del mes de octubre de 2014 cuando le instruyeron trasladarme a Iguala, junto con personal de la División de Gendarmería.



“La minuta confirma que yo iba por parte de Gendarmería y no como Coordinador Estatal de la Policía Federal en Guerrero. Como el mismo documento señala, no tuve intervención alguna durante las reuniones”, dijo.



Como parte del proceso penal que emprendió contra el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por presuntos hechos ilícitos cometidos durante la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes, la FGR sostiene que Murillo ordenó alterar indicios de prueba en diversos puntos de Guerrero, para lo cual se reunió en Guerrero con el entonces gobernador del estado, Ángel Aguirre, y con Omar García Harfuch, a quien ubicó entonces como coordinador de la Policía Federal en Guerrero,



jorge.monroy@eleconomista.mx

rrg