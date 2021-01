El secretario del Bienestar, Javier May, afirmó que el gobierno federal no pretende realizar proselitismo con el despliegue de los servidores de la nación para el proceso de vacunación contra el Covid-19. El funcionario argumentó que la actual administración federal nunca ha robado una elección.

“Que estén tranquilos, nosotros no actuamos igual, no somos lo mismo, nosotros no nos hemos robado ninguna elección y pueden estar tranquilos. Los servidores de la nación son servidores que ayudan a facilitar, ayudan a organizar, a coordinar que reciban -de manera directa sin intermediarios- su pago por el derecho que tienen de recibirlo”, sostuvo.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, fue cuestionado sobre si la dependencia a su cargo, de la cual dependen los “servidores de la nación”, aceptaría que el Instituto Nacional Electoral (INE) verifique que no hagan uso político de las vacunas.

“Nosotros firmamos un convenio con el INE para blindar todos los programas sociales. No nada más con el INE, sino con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la procuraduría contra delitos electorales, además ya estamos dando talleres y cursos", dijo.

Recordarles que nosotros, cuando estuve en el Senado, presenté la iniciativa: la reforma al artículo 19. Estamos comprometidos con la transparencia y nosotros no traficamos con la necesidad de la gente”, respondió.

Cuestionado sobre por qué se decidió emplear a los 2,200 servidores en los trabajos de vacunación, May dijo que, “ellos organizan y a través del personal de salud, que son los que vacunan; se realiza. Llevan el control de cuántos (se vacunan). Ayudan a llevar un control y pasan un reporte de cuántos fueron vacunados en la jornada”.

El funcionario también resaltó que “este gobierno impulsó una reforma al Código Penal para que los programas sociales no sean utilizados para torcer la voluntad popular”.

Desde su perspectiva, los anteriores gobiernos “aplicaban de manera discrecional estos programas y quienes hoy son oposición antes estaban en el gobierno y actuaban en contra de un movimiento del pueblo para coaccionar, comprar y los programas eran de manera discrecional”.

Resaltó que actualmente el artículo 4 de la Constitución considera un derecho que tienen los ciudadanos a recibir pensión para adultos mayores y por discapacidad.

