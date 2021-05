Ante la suspención de clases presenciales en Campeche, luego de que la etidad regreso a amarillo del semáforo epidemiológico, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay que exagerar, “hay que aislar si se encuentra un contagio o un brote, se aísla, pero no cerrar por completo no parar”, indicó.

Durante la conferencia mañanera de este lunes, el mandatario afirmó que su gobierno tiene información de que la pandemia sigue perdiendo fuerza y que no hay indicios para preocuparse de que pueda venir una tercera ola del Covid-19.

López Obrador aseguró que sí pueden haber casos de coronavirus aislados, pero que esto no debe considerarse algo de preocupación nacional, “lo digo por Campeche y lo digo por Nayarit, pero también porque en Veracruz van a comenzar” las clases, indicó.

El Presidente destacó que es muy importante regresar a clases presenciales, “es cuidar la salud pero también garantizar el derecho a la educación, que no se nos vuelva costumbre el que los niños tienen que estar frente al televisor o al internet o recibiendo las clases en línea”, dijo.

Indicó que se tiene que regresar a las aulas lo más pronto posible porque se tiene que hacer una evaluación educativa de los alumnos que vuelven y de quienes no van a regresar “que hay que irlos a buscar”, dijo.

López Obrador dijo que si no se regresa a clases no se podrá saber de qué dimensión es la deserción y destacó que padres, maestros y autoridades analizaron la situación educativa y “no podemos quedarnos rezagados”, indicó.

El mandatario indicó que hay que tener buenos protocolos de salud para el regreso a clases, “Pero no decir hubo un afectado, un contagio y cerramos ya de nuevo toda la escuela”, dijo.

Dijo que pese a que México cerró las escuelas para contener la pandemia y optó por la educación en línea, esto “no es lo mejor”.