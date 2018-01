El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), Andrés Manuel López Obrador aseguró que en caso de ganar los comicios del 1 de julio, no perseguiría a “peces gordos” sólo para legitimarse como lo han hecho los gobiernos del PAN y del PRI, aseguró.

En ese marco, López Obrador aclaró que el perdón que ofreció al ex presidente Carlos Salinas de Gortari y al actual Presidente de la República, no significa impunidad. “No es lo mismo amnistía que impunidad, no es lo mismo perdón que amnistía, que impunidad”, señalo.

El precandidato dijo que en caso de ganar los comicios, “no va a hacer falta actuar como lo han hecho los gobiernos corruptos, que para justificarse emprenden acciones publicitarias, llevan a cabo acciones espectaculares de meter a la cárcel a supuestos peces gordos, y luego sus gobiernos terminan con lo mismo, con actos de corrupción.

“Nosotros no vamos a actuar con espectacularidad, no necesitamos ganar legitimidad de esa manera; nosotros vamos a contar con el apoyo de la gente, el pueblo nos tiene confianza, y lo que nos importa es sacar adelante a México, que se acabe la corrupción y que se acabe la impunidad”, aseveró.

El precandidato presidencial realizó este jueves “asambleas informativas” en los municipios de Tuxtla Chico, Tuzantán y Pijijiapan en Chiapas.

No seguiré agenda del FMI, dice

Luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que la economía de México crecerá 2.3% en el 2018 y 3% en el 2019, además de que la inflación bajará “drásticamente”, Andrés Manuel López Obrador afirmó que en caso de ganar los comicios, su gobierno no respondería a la agenda de ese organismo internacional, y calificó al FMI como “cómplice de la corrupción” en nuestro país. Dijo que su agenda implicaría combate a la corrupción, fomento al desarrollo y creación de empleos.

“El Fondo Monetario Internacional ha solapado la corrupción en México; son cómplices de la corrupción que hay en México.

“Nos ha ido muy mal con los protegidos del FMI, los alumnos del FMI han hecho muy mal papel en el manejo de la economía nacional; no ha habido crecimiento económico desde hace 30 años, es prácticamente cero el crecimiento económico de México, porque ha crecido la economía a tasa del 2%, pero si descontamos el crecimiento en la población, es cero crecimiento.

“México es de los países con menos crecimiento económico en el mundo, por lo mismo hay una monstruosa desigualdad social por la política que ha recomendando en el FMI (…) Por esa política que ha recomendado el FMI se desató la inseguridad, la violencia, por eso México desafortunadamente es de los países con más violencia en el mundo. De modo que las recetas del FMI no han dado resultado, nosotros vamos a aplicar nuestra propia agenda ”, aseveró.

Le dan apoyo los “rusos” de Chiapas

En su paso por Tuxtla Chico, Chiapas, el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia se tomó una fotografía en un letrero que colocaron habitantes a la entrada de la comunidad, y el cual se leía: “Los rusos de Tuxtla Chico con Andrés Manuelovich ¡Morena va!”.

En la imagen se observó a López Obrador sonriente, luego de que la semana pasada bromeó que su nombre cambió a Andrés Manuelovich, luego de que diario internacionales aseguraron que recibía apoyo del gobierno de Rusia.

La mañana de este jueves, el precandidato subió a su cuenta de Facebook un video que grabó en Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala, en donde aseguró que la corrupción que impera en nuestro país repercute en el aumento de precios en alimentos y productos como la gasolina, el diésel, así como la energía eléctrica.

“Todos estos aumentos de precios tienen que ver con la corrupción que impera; en México hay mucha corrupción. En Guatemala, por poner un ejemplo, tienen en la cárcel al ex Presidente de la República porque le comprobaron que se robó 40 millones de pesos; ese presidente de Guatemala que está en la cárcel no llega ni a carterista en comparación con los políticos corruptos políticos de nuestro país. Nosotros padecemos de corrupción y de impunidad; pero eso muy pronto se va a terminar; se va a terminar con la corrupción, se va a terminar con la impunidad”, aseguró.

