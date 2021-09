terremotos

Sismo de 7.1 con epicentro en Guerrero no dejó daños mayores: AMLO

"Les informo sobre el temblor, el epicentro en efecto se registró en Acapulco, Guerrero. Afortunadamente no hay daños mayores en este estado, daños mayores. Piedras, caídas de bardas; lo mismo en Morelos, no hay daños en Oaxaca, no hay daños en Puebla, no hay daños en la Ciudad de México", dijo el mandatario.