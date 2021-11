El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si en su próximo encuentro con Joe Biden, el 18 de noviembre en Washington, en el marco de la novena Cumbre de Líderes de América del Norte entre México, EU y Canadá, el mandatario estadounidense le preguntara sobre su propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica para nacionalizar dicha industria, no tendría problema en explicarte de qué se trata.

“No me va a costar ningún trabajo decirle al presidente Biden, si me pregunta, que no creo que lo haga porque es muy respetuoso y es un asunto que corresponde a nosotros, a los mexicanos, nosotros no vamos a dar consejos a otros países, a otros gobiernos o a hacerles recomendaciones, y él es muy respetuoso de nuestra soberanía, cosa que le agradezco mucho, pero en el caso de que me dijera algo, le diría ‘presidente es que no quieren dejar de robar, y, dígame, ¿qué se hace en estos casos, me convierto en cómplice o represento con dignidad a mi pueblo?´’’.

Durante su habitual conferencia matutina desde Palacio Nacional, el AMLO respondió, a pregunta específica, que el tema de la reforma eléctrica en ciernes no forma parte de la agenda de la Cumbre, pero que “no hay ningún problema también si se trata.’’

“No está en la agenda, pero si surgiera nosotros explicaríamos en qué consiste la reforma. Lo que queremos es que ya no se siga abusando de los consumidores, que no aumenten los precios de la energía eléctrica", dijo.

Yo hice el compromiso de que no iban a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, de la luz y lo he cumplido y lo voy a cumplir. No van a aumentar en todo el sexenio’’, aseguró el primer mandatario.

Cuestionado sobre si en la Cámara de Diputados se pospondrá la discusión de su propuesta de reforma eléctrica, comentó que tiene informes de que una vez que se apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2022 iniciarán los foros de discusión en la materia. Se dijo complacido de que “haya tiempo’’ para debatir sobre el tema.

“Saben por qué estamos padeciendo de estas cosas? Porque antes no se tomaba en cuenta al pueblo, la gente ni se enteraba, hacían sus enjuagues arriba, además hasta sobornos repartían, entregaban dinero a legisladores para votar las reformas, en particular la reforma energética. No estoy inventando nada, hay un juicio abierto por eso, porque repartieron dinero a los diputados…’’

Finalmente, dijo que “ya muchos empresarios también están entendiendo que se trata de un abuso’’ el modelo de generación y despacho de la energía eléctrica en el país.

“México es un ejemplo porque ya decidimos deshacernos del modelo fallido neoliberal, que consiste en beneficiar solo a empresas particulares a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. ¡A robar otra parte!’’, concluyó.

rolando.ramos@eleconomista.mx