Tras asegurar que el gobierno federal no está asustado por el avance en el Congreso de la despenalización del uso de la mariguana, Gady Zabicky Sirot, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), informó que la Secretaría de Salud emitirá en la primavera del 2021 el reglamento para la comercialización de medicamentos a base de cannabidiol.

“Lo que estamos viendo es un cambio hacia un mundo de más libertades, de decisiones más basadas en ciencia y no tenemos por qué estar asuntados. (…) En la Secretaría de Salud estamos perfectamente claros que tenemos que privilegiar la salud pública y el bienestar colectivo”, afirmó.

Durante la conferencia vespertina en Palacio Nacional, Gady Zabicky dijo que la Secretaría de Salud tendrá que hacer una capacitación entre médicos, policías, e integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional sobre el avance en México del uso de la mariguana con fines medicinales y lúdicos.

“Otro proyecto muy importante que tenemos dentro de la Conadic es el Observatorio Nacional de Drogas. Tenemos ya un grupo interno de trabajo sobre cannabis dentro de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y daremos capacitación dentro de los hospitales, de los servicios de atención psiquiátrica y también tenemos que capacitar y sensibilizar a los policías, los marinos, la Guardia Nacional, los policías municipales que desde hace mucho tiempo han sido entrenados para combatir contra el consumo de esta planta. Las Fuerzas Armadas, nuestros compañeros, compañeras, son personas inteligentes y bien entrenadas y las tenemos que convencer y sensibilizar a base de evidencia. Hemos tenido una relación sincera con la Secretaría de Seguridad”, destacó.

Destacó que una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al gobierno emitir las reglas para el acceso a los medicamentos a base de cannabidiol, cuyo reglamento se publicará en el primer trimestre del 2021.

“Entiendo que todavía hay algunos médicos no convencidos, hay dudas en la sociedad, pero el estado actual de las cosas nos dice que los ingredientes de la Cannabis sí tienen una condición muy importante para sanar muchas de las condiciones en los seres humanos”, destacó.

Indicó que es probable que la Codadic quede a cargo del Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, mismo que se encargará de regular la venta y producción de dichos medicamentos.

“Probablemente tengamos al Instituto Mexicano del Cannabis, que también tendría sentido que estuviera en Gobernación o incluso en Agricultura, pero pensamos que podemos ser un gran punto de encuentro para todas estas dependencias que tienen mucho que decir con respecto a la cannabis, y hacerlo de manera armónica, científica, consensuada y de cara al pueblo de México”, refirió.

Expuso que el reglamento que emitirá la Secretaría de Salud deberá cuidar que no se cree un mercado negro de medicamentos a base de cannabidiol, y que menores de edad y mujeres embarazadas no tengan acceso a los mismos.

“Tendremos que vigilar la calidad, las presentaciones y las características de algunos de los productos no médicos, por ejemplo, vemos muy inadecuado que se comercien algunos preparados que son concentrados de THC casi al 100% y es una sustancia demasiado potente”, destacó.

Dijo que no es la intención del gobierno crear una industria médica de la mariguana, e incluso se analiza la posibilidad de prohibir la inversión extranjera en estos productos por unos años.

Planteó que la Conadic considera que un porcentaje de las ventas de los productos médicos se destinará para apoyar a los consumidores que desean dejar el consumo de la mariguana.

Aún no es legal el consumo de mariguana, aclara

Gady Zabicky Sirot recordó que la semana pasada el Senado de la República aprobó una reforma para despenalizar el uso lúdico de la mariguana. Sin embargo, aclaró a las personas que faltan varios procesos para que esto sea legal.

“El voto en el Senado todavía no permite que mañana se consuma Cannabis; evítese problemas con la policía, no rompan la ley, en algún momento esto se convertirá en una situación legal, estense muy claros que todavía falta algunos sucesos: que se envíe de una Cámara a la otra, de que se publique por el Ejecutivo y todavía estamos al principio de un camino que no es del todo corto”, destacó.

El especialista admitió que la despenalización del consumo de la mariguana podría aumentar la dependencia de las personas hacia esa planta.

“En algún porcentaje de menos de dos dígitos se elevará (el consumo) algún porcentaje de menos de dos dígitos, esto es algo que ha sucedido en otros países. Ni en Canadá, en Holanda, ni en Uruguay ni en Colorado hay hordas de gente comprando mariguana, esto no ha sucedido y sí tenemos que estar muy dispuestos a que entre el 7 y 9% de las personas que entran en contacto con la planta desarrollaran un grado de dependencia y acudirán a nuestros centros donde están siendo capacitados para poder enfrentar esta situación”, aseveró.

Celebró que la reforma que se analiza en el Congreso tiene capacidad de estarse revisando constantemente.

“En México, tenemos comunidades y familias que han sido destrozadas por la guerra contra las drogas, y pensamos que tienen que salir con hándicap: tienen que salir por delante de las grandes industrias para que puedan hacer un usufructo de una situación que realmente puede alivianar la pobreza en muchas comunidades de nuestro país. Estamos haciendo esto en un ejercicio entre las libertades personales y la salud pública”, aseveró.

Finalmente, estimó que el avance en nuestro país del uso médico y lúdico de la mariguana, es una tendencia en el mundo.

“Esta decisión se toma con base en la elección de cuál es el menos malo de dos males. Hemos tratado de erradicar el consumo de cannabis, su cultivo, su comercialización y por más que sea castigado, los usuarios, no es que podamos evitar un mundo sin cannabis. El hacer esto es un paso para aliviar los problemas”, concluyó.

jorge.monroy@eleconomista.com.mx