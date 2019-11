El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, declaró no estar de acuerdo con la petición de la familia LeBarón de catalogar el crimen organizado como terrorismo, ya que éste no cumple con las suficientes características para darle esa denominación.

“No hay condiciones absolutamente para llegar a esa conclusión. El terrorismo tiene una calificación, una serie de condicionantes de carácter jurídico que no se cumplen en este caso. Consecuentemente, no estamos de acuerdo con esa calificación; la respetamos, pero no la compartimos”, señaló el funcionario federal tras inaugurar la Quinta Semana Nacional de Ciberseguridad, realizada en dicha dependencia.

Por separado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que declarar al narco como terrorismo nunca sucederá, ya que abriría la posibilidad de que Estados Unidos intervenga con operativos en territorio nacional.

“Es inconveniente e innecesario, porque es solicitar o acceder a que haya una acción directa en nuestro territorio (…) Existe un marco jurídico en Estados Unidos que si se implica como terrorismo podría actuar, y México no lo permitiría. No es necesario catalogar como terrorismo para que haya acciones conjuntas. Sería innecesario. ¿Por qué digo que es inconveniente e innecesario? Porque es solicitar que haya una intervención directa de Estados Unidos”, planteó.

Marcelo Ebrard comentó que ya se tuvo una reunión con Estados Unidos referente al tráfico de armas, y en el caso particular de las investigaciones por el asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón hay una estrecha colaboración con dicho país. Destacó que incluso ya existe un avance considerable en las investigaciones.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador secundó que su gobierno no aceptaría jamás una política de intervención extranjera.

“En nuestro país hay algunos, no todos, desde luego, que están demandando casi una intervención. Eso nunca, jamás lo vamos a aceptar; eso tiene que ver con una concepción muy conservadora. Se quedaron con la nostalgia de cuando se fue a buscar a Maximiliano al extranjero para que nos gobernara.

“Nosotros no aceptamos eso. Nuestros problemas los vamos a resolver los mexicanos”, sentenció.

polí[email protected]