El presidente Enrique Peña Nieto negó estar negociando con Ricardo Anaya, candidato presidencial del Frente por México, la declinación de la candidatura de José Antonio Meade Kuribreña, abanderado de la coalición PRI-PVEM-Panal a la Presidencia de la República, a favor del panista.

“Veo que no veo nada. Veo que no veo (...) Sólo ustedes ven. No sé qué ven. Ven equivocadamente. Veo que no veo y nadie negocia conmigo”, respondió al ser cuestionado sobre las versiones en el sentido de que él mismo encabeza las negociaciones al respecto.

“Yo soy presidente. Los candidatos y sus campañas corren en otro camino. Yo soy presidente de la República y estoy dedicado a trabajar y a cerrar bien mi administración”, completó, en breve entrevista, al terminar su participación en la Cumbre de Financiamiento a la Vivienda Infonavit 2018.

Los rumores sobre una negociación PRI-PAN para frenar el eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), surgieron luego de que Anaya declarara, el pasado viernes, estar dispuesto a sentarse a negociar con Peña Nieto y de llamar al voto útil el domingo anterior desde Puebla.

“Por supuesto que va a haber voto útil. Eso tiene muy nervioso a López Obrador y ese va a ser uno de los factores que van a implicar nuestro triunfo el 1 de julio”, afirmó el panista queretano.

Aunque en los días siguientes Anaya matizó que su llamado al voto útil no implicaría que sus contrincantes declinaran a su favor porque no quiere acuerdos cupulares, la posibilidad de una negociación PRI-PAN sigue vigente.

Peña Nieto, sin embargo, ya declaró que él no negocia con Anaya la eventual declinación de Meade a favor del panista, como la vía para detener el avance de López Obrador quien, según distintas encuestas, encabeza las preferencias electorales.

Empresarios merecen ser escuchados: Segob

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, consideró muy bueno que el sector empresarial esté expresando sus ideas y propuestas a los candidatos presidenciales, y añadió que hasta ahora, ese ejercicio ha sido dentro del marco de la ley.

Luego de inaugurar la 59 Semana de la Radio y la Televisión, Navarrete Prida afirmó que los empresarios son un sector importante de la sociedad y merecen ser escuchados.

En ese marco, reiteró que está garantizada la seguridad, tanto para candidatos como ciudadanos, durante el actual proceso electoral.