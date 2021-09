La Cámara de Senadores citaría a comparecer al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y a María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para abordar el caso relacionado con la orden de aprehensión solicitada contra 31 científicos acusados de asociación delictuosa.

“Estamos en eso. No quiero tomar una decisión personal porque no soy así; ni he platicado con los grupos parlamentarios ni con mi grupo… Pero le diría que sí vamos a establecer comunicación con la Fiscalía, de manera respetuosa’’, respondió Ricardo Monreal Ávila, a pregunta específica sobre si la Cámara alta citará al fiscal a comparecer.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) del Senado y coordinador del grupo parlamentario de Morena, deseó “que no se siga sacando raja política, porque es un tema serio’’, en referencia a las declaraciones y exposición de carteles con leyendas como “Alto a la persecución de científicos’’ durante la sesión del pleno cameral por parte de senadores del PAN.

Monreal Ávila dijo que hasta que no se pruebe lo contrario, la presunción de inocencia de los científicos acusados debe prevalecer.

“Pero no me atrevo a calificar si es un despropósito, si es una persecución, si no, si hay delincuencia, si hay peculado, si hay recursos económicos del erario público usados indebidamente; ¡no!, no me voy a meter a nada de la probable conducta antijurídica a la que los están sometiendo.’’

Expresó su solidaridad con toda la comunidad científica y deseó que todo se aclare.

“Creo que se trata de una denuncia interpuesta por la directora del Conacyt, habría que revisar. Yo no quiero convertirme ni en ministerio público ni en juez, no lo voy a hacer, pero como universitario me preocupa que se dé este clima de crispación, de polarización con la comunidad científica. No debería ser eso.’’

Desde su perspectiva, Álvarez-Buylla Roces debería "actuar con mayor prudencia.

“Ahora, si hay elementos de prueba, no le quedaba otra alternativa más que presentar la denuncia de hechos frente a la Fiscalía y la Fiscalía tendría que presentar la solicitud de la sujeción a proceso o la carpeta de investigación judicializarla.

“Yo confío en el poder Judicial y confío en que esto se va a aclarar y que la comunidad científica estará siempre con un reconocimiento pleno por parte nuestra. Yo espero que pronto se aclare y que esto no dé motivo a mayor polarización social en el país’’, concluyó.

"Si me preguntan de qué lado estoy, estoy del lado de la UNAM": Monreal

La tarde de este jueves el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, a actuar con juicio, moderación y prudencia en el caso de los 31 integrantes de la comunidad científica que han sido acusados de diversos delitos por parte del propio fiscal general.

Monreal Ávila expresó su solidaridad con la comunidad académica universitaria y confío en que pronto se aclarará dicha situación, además el morenista se deslindó de la propuesta del senador Armando Guadiana para que se investigue a las universidades y a los científicos.

Me parece no sólo una exageración, sino un despropósito para los que hacen ciencia en este país. Hay que fortalecer las universidades, no hay que perseguirlas”, dijo el coordinador parlamentario de Morena.

Además pidió a las partes involucradas buscar una solución pacífica y solicitó a los órganos jurisdiccionales proceder con moderación y revisar el caso cuidadosamente.

“Hay que respetar la autonomía de todas las universidades del país''. “Si me preguntan de qué lado estoy, estoy del lado de la UNAM. Si me preguntan de qué lado estoy, estoy del lado de los científicos. Si me pregunta de qué lado estoy, estoy del lado de la justicia”, aseguró.

(Con información de Redacción)

