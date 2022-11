Monreal esperará a diciembre para decidir si continúa su militancia en Morena

Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Senadores, anunció que en diciembre próximo decidirá si mantiene su militancia o renuncia, como parte de su estrategia para ser el próximo presidente de México.

“Vamos a ver. Vamos a esperar diciembre; diciembre y sus posadas, porque ‘diciembre me gustó para que te vayas…’’, respondió a la pregunta de si seguirá en Morena a pesar de la “fuerte embestida’’ que asegura existe en su contra, debido a la sucesión presidencial adelantada, encabezada por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante también a la candidatura morenista a la presidencia de la República.

“Veo con mucha claridad la operación política en mi contra’’, dijo luego de que Layda Sansores, gobernadora de Campeche, exhibió anoche en su programa Martes del Jaguar información relacionada con su patrimonio familiar que, aseguró la campechana, suma “48 propiedades y 1,801 hectáreas’’.

Cuestionado sobre cuál será el resultado del pleito con Sheinbaum, respondió:

“Que le voy a ganar a la jefa de Gobierno y le voy a ganar a los preferidos del poder, porque soy un hombre limpio, porque soy un hombre con autoridad moral, porque soy un hombre honesto y porque tengo capacidad para orientar y dirigir este país hacia una etapa de reconciliación, de menos rencor, de menos odio, de menos confrontación.

“Sé cómo conducir al país hacia niveles de desarrollo político, social y económico superiores’’.

Layda Sansores es una presunta delincuente. Violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada. Exigiremos declaratoria de procedencia para suprimir fuero. Pobre Campeche, gobernado por odio e impunidad.

Claudia, frena tu jauría; no más división. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 9, 2022

_¿Es inevitable un escenario de ruptura?

Depende de ellos; depende de ellas. Yo estoy ecuánime, simplemente defendiéndome, y lo voy a seguir haciendo.

“No voy a actuar con miedo, con temor, no lo voy a hacer, porque no les tengo miedo, ni al poder ni a esta actitud de anticipación de la imposición. Al único que le tengo temor es a Dios. Ahí sí tengo temor por Dios y sé que él va a decidir dónde esté, cómo esté’’.

E insistió en urgir a la Fiscalía General de la República (FGR) integrar la carpeta de investigación en contra de Sansores, tras la denuncia penal que presentó recientemente en contra de su correligionaria gobernadora por peculado y difusión de conversaciones privadas, entre otros delitos.

El Ministerio Público federal, exigió, tiene que solicitar a la Cámara de Diputados el desafuero de Sansores para que pueda ser sometida a juicio penal.

“Con la denuncia penal presentada, donde yo creo que hay los elementos del delito para poder ejercer acción penal, y que la Fiscalía General de la República no lo puede hacer porque la protege el fuero de gobernadora; pero sí puede la Fiscalía solicitar a la Cámara de Diputados, le quite el fuero para someterla al proceso ordinario.

“Entonces, no hay ninguna dificultad, yo voy a insistir, estoy esperando prudentemente que la Fiscalía General de la República termine con las pruebas, los peritajes donde demuestro que hubo violación a la ley y que hay delito; pero que el Ministerio Público tiene que, con la carpeta de investigación, determinar y después plantearlo a la Cámara de Diputados.

“Voy a estar en espera, prudentemente, porque no hay forma de que se escape, no hay forma. Por un lado, la intervención, pero aun cuando dijera y señalara que le llegaron vía anónima las grabaciones y las intervenciones, ella lo difundió a través de un medio público y ahí se configuran dos delitos: difusión y peculado. No hay forma de que se escape. Es decir, para mí es una presunta delincuente y esto amerita que se separe del cargo y que sea sometida a un proceso ordinario, como cualquier mexicano o mexicana que viole la Constitución y la ley’’, explicó.

#EnVivo Converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa del @senadomexicano. https://t.co/0RGGjDhM76 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 9, 2022

