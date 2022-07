Al confirmar que existe una investigación en la Fiscalía General de la República (FGR), el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, acusó a la activista Isabel Miranda de Wallace de fabricar pruebas contra altos integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) y pretender extorsionar.

Cabe destacar que la señora Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, dijo saber que el director del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Netzaí Sandoval Ballesteros presentó una denuncia en su contra por falsedad en declaraciones judiciales, simulación de pruebas, con el fin de "denostarme y desprestigiarme públicamente”.

Al respecto, durante su conferencia de prensa mensual, el ministro Zaldívar confirmó que existe una investigación en curso en la Fiscalía General de la República (FGR) contra Miranda de Wallace, aunque no reveló si fue el IFDP -que depende del Poder Judicial de la Federación- quien presentó la denuncia.

“Esta señora se ha dedicado a hacer acusaciones sin fundamento, cuando aquí la única que tiene fama de fabricar pruebas es ella. Y quiero decirles que tengo conocimiento de que ya está fabricando pruebas para tratar de generar una mala impresión y afectar la imagen pública de algunos altos servidores públicos del Poder Judicial Federal, y este tema ya está viéndose en la Fiscalía General de la República. No entraré en más detalles, simplemente ella está fabricando pruebas para tratar de generar una percepción equivocada sobre personas”, expresó.

El ministro consideró que las supuestas pruebas que ofrecerá la señora Miranda de Wallace son fáciles de desmentir por métodos científicos, y consideró que no afectarán al Poder Judicial de la Federación.

Ella quiere facetar, quiere extorsionar, y además se está equivocando, yo no tengo nada que ver con los asuntos. Si ella confía en la justicia federal, que los jueces federales realicen su trabajo, yo no tengo ningún asunto personal con ella”, destacó.

El ministro Zaldívar recordó que la Primera Sala de la Suprema Corte atrajo un recurso judicial que interpuso uno de los presuntos asesinos del hijo de la señora Miranda, y será esa instancia la que decida sobre su culpabilidad o no. “Yo no intervine en la atracción; ésta fue de la Primera Sala y no he intervenido absolutamente en ningún asunto que tenga que ver con la señora Wallace, ni siquiera conozco de qué tratan los asuntos”.

La activista y presidenta de Alto al Secuestro afirmó que ha actuado “dentro del cauce legal, tal como me he conducido a lo largo de toda mi vida”.

Argumentó que el Ministerio Público (MP) decretó la abstención de investigarla desde el 25 de junio del 2021 en una carpeta de investigación, al considerar que no existían elementos para iniciar una investigación, ya que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito y además se encontraban prescritos.

Explicó que el IFDP presentó una impugnación ante un juez de control, por lo que solicitó acudir a una audiencia, situación que incomodó a ese instituto.

“Después de dos audiencias, el Juez de Control dictó indebidamente una resolución con el fin de abrir nuevamente una indagatoria sobre hechos que, además de que se encontraban prescritos, ya habían sido investigados con anterioridad en diversa investigación en la que se determinó que no existía conducta delictiva alguna.

“Ante esta resolución, acudí ante un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal para que revisara la actuación del Juez de control en dicho expediente de impugnación, dicho amparo me fue favorable, la justicia de la unión me amparó al considerar que el juez de control actuó de manera inconstitucional. En la sentencia que me concedió el amparo de forma general”, expuso.

Finalmente, Miranda de Wallace dijo que “no se ha determinado que las pruebas que fueron localizadas en el segundo cateo fueron simuladas y menos que (yo) lo hubiera realizado”.

jorge.monroy@eleconomista.mx

kg